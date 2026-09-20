De organisatie van de Melbourne Grand Prix heeft definitief uitgesloten dat het evenement in 2027 kan inspringen als vervangende seizoensopener van de Formule 1. Travis Auld, CEO van de Australian Grand Prix Corporation, heeft duidelijk gemaakt dat de race op Albert Park strak vasthoudt aan het geplande weekend van 1 tot en met 4 april.

De redenen voor het besluit liggen bij de grootschalige verbouwingswerkzaamheden aan de paddock en de aansluiting op de lokale schoolvakanties. De Formule 1 presenteerde eerder deze week de officiële kalender voor 2027, waarbij het seizoen traditiegetrouw begint met races in Bahrain en Saoedi-Arabië. Door aanhoudende geopolitieke onzekerheid in het Midden-Oosten ontstonden er echter direct vraagtekens over de haalbaarheid van die seizoensstart. Er werd gespeculeerd dat de Australische organisatie eventueel als stand-by optie naar voren geschoven zou kunnen worden om het kampioenschap al in maart op gang te schieten, maar die deur is nu resoluut dichtgegooid.

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Geen vroege seizoensopener

Travis Auld maakte tijdens een digitaal persmoment met onder meer Speedcafe direct een einde aan de geruchten over een vervroegde seizoensopener. De topman van de organisatie benadrukt dat de vastgestelde datum begin april heilig is voor Albert Park. Schuiven met het evenement naar maart is volgens hem geen optie meer door de lopende logistieke afspraken en bouwtrajecten rondom de racebaan."Onze datum staat nu vast, van 1 tot en met 4 april", stelt Auld tegenover Speedcafe helder over de situatie. "Het is duidelijk dat er achter ons een enorm bouwwerk wordt neergezet waaraan strakke tijdslijnen zijn verbonden. We zitten dus vrijwel vast aan die datum van 1 tot en met 4 april. Ik denk dat het nu heel erg lastig voor ons zou zijn om die datum nog te verplaatsen."

Verbouwing van Albert Park

Travis Auld doelt met zijn verklaring op het omvangrijke vernieuwingsproject van het pit- en paddockcomplex op het stratencircuit rondom Albert Park Lake. De pitfaciliteiten ondergaan een grote renovatie om aan de modernste eisen van de koningsklasse te voldoen. De eerste fase van deze werkzaamheden moet net op tijd worden afgerond voor het raceweekend van april 2027, waardoor een eerdere race in maart simpelweg onhaalbaar is voor de bouwploegen. Daarnaast speelt ook de lokale kalender een doorslaggevende rol in het standpunt van de organisatie. Het weekend van 1 tot en met 4 april valt perfect samen met de officiële schoolvakanties in de deelstaat Victoria. De organisatie hecht er grote waarde aan om deze vakantieperiode te benutten, omdat dit een maximale publieke opkomst van zowel binnenlandse als internationale toeschouwers garandeert.

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