Moest Verstappen inderdaad de plek teruggeven aan Hamilton? Dit zegt het FIA-reglement

Max Verstappen zorgde tijdens de openingsfase van de F1 Grand Prix van Spanje voor een flinke discussie. De coureur van Red Bull Racing kwam in de openingschicane namelijk bijna in aanraking met Lewis Hamilton. Hij waagde een poging om de Ferrari buitenom te passeren, maar koos ervoor de bocht af te steken. Deed hij er goed aan om de positie terug te geven? Wat zeggen de regels hierover?

Verstappen kwam na het afsnijden van de bocht niet alleen voor Hamilton terecht, maar hij haalde ook Kimi Antonelli in met een manoeuvre die wel gewoon legaal was. Vanaf de pitmuur kreeg de Limburger direct de instructie om die gewonnen plekken weer in te leveren, en dat zorgde over de boardradio voor de nodige verbijstering en woede. De reden dat race-engineer Gianpiero Lambiase zo snel ingreep, had alles te maken met de dreiging van een tijdstraf vanuit de FIA en de wedstrijdleider Rui Marques. Volgens de reglementen moet een coureur die buiten de baan raakt en daarmee een blijvend voordeel behaalt, de gewonnen positie namelijk snel teruggeven om een tijdstraf van vijf of tien seconden te ontlopen.

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Lambiase grijpt direct in over de boardradio

Lambiase liet er over de boardradio geen enkele twijfel over bestaan dat Verstappen eieren voor zijn geld moest kiezen om erger te voorkomen. "Max, we denken dat we de positie moeten teruggeven aan Hamilton. Dat betekent ook dat we Antonelli erlangs moeten laten." De viervoudig wereldkampioen was het daar echter totaal niet mee eens en liet vanuit de cockpit direct van zich horen. "Wacht, waar hebben jullie het in godsnaam over?", zo beet hij van zich af. "Hij had zo tegen me aan kunnen rijden. Serieus, waar hebben jullie het over? Als ik gewoon op de baan blijf, liggen we allebei uit de race."

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Verstappen voldoet niet aan Driving Guidelines

Als we de officiële Driving Standards Guidelines van de FIA erbij pakken, trok Verstappen bij het insturen van de chicane echter aan het kortste eind. De richtlijnen voor inhaalacties aan de buitenkant schrijven voor dat de vooras van de aanvallende auto vóór of uiterlijk bij de apex minstens gelijk moet liggen met de vooras van de verdediger. Uit videobeelden is te zien dat de vooras van de Red Bull bij het aansnijden van de apex van bocht 1 juist achter die van Hamilton zat. Daardoor had de Brit simpelweg het volledige recht op de racelijn. Hamilton koos voor een krappe lijn over de kerbs, waarbij zijn Ferrari stuiterde en wijder uitkwam dan de bedoeling was, maar hij bleef de controle over de auto hebben. De lezing dat Verstappen door toedoen van Hamilton simpelweg van de baan werd geduwd, werd door de stewards dan ook van tafel geveegd.

"I would have been ahead" ?



Max Verstappen has to give the place back to Lewis Hamilton after the pair clashed on the first lap! ?#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/JxnazeI7Pj — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

Sectie C geeft de doorslag bij startincident

Hamilton behield daarnaast ook het formele voordeel in het gevecht dankzij Sectie C van diezelfde FIA-richtlijnen, een passage die specifiek gaat over chicanes en opeenvolgende bochtencombinaties. In dit reglementaire artikel staat namelijk beschreven dat er bij een chicane absolute prioriteit wordt gegeven aan het eerste bochtelement om te bepalen wie er recht heeft op de baan. Doordat bocht 1 volgens de regels toebehoorde aan de verdedigende Hamilton aan de binnenkant, had de buitenste coureur niet het recht om bocht 2 op te eisen door de chicane simpelweg af te steken.

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