Tegenstanders 'Max vs 100' zien Verstappen afsnijden, 'prijsverhoging Viaplay onvermijdelijk' | GPFans Recap

Een dag na de eerste 'overwinning' van 2026 voor Max Verstappen, hebben we genoeg nieuws te melden. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Verstappen heeft dan wel de Max vs 100-kartrace gewonnen door iedereen in te halen voor de helft van de race überhaupt voorbij was, maar is dat wel eerlijk gebeurd? Zijn tegenstanders hebben met een knipoog gereageerd op het feit dat de viervoudig wereldkampioen niet altijd binnen de lijntjes kleurde. Ondertussen in de Formule 1 heeft Mike Elliott zijn handtekening gezet bij Alpine. De Franse formatie kan een ervaren technische kracht van Mercedes goed gebruiken. Alpine stond in de koningsklasse ooit bekend als Lotus F1. Diens oud-eigenaar gaat mogelijk de bak in. Verder waarschuwt Chris Woerts voor prijsverhogingen bij Viaplay en laat de telemetrie een slim trucje zien van Kimi Antonelli en Mercedes.

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'Grasmaaier' Verstappen zorgt voor hilariteit in Max vs 100-kartrace: "Track limits!"

Max Verstappen heeft voor grote hilariteit gezorgd tijdens het bekijken van herhalingen van de 'Max vs 100'. Op een speciaal ontworpen kartbaan nabij het circuit van Silverstone nam de viervoudig wereldkampioen het op tegen een veld van maar liefst honderd tegenstanders tegelijk. Toen Verstappen de startbeelden analyseerde, bleek dat hij een gigantische opstopping ontweek door vol over het gras af te snijden. Omstanders begonnen vervolgens spottend te roepen om een tijdstraf. Lees hier het hele artikel over een knipoog van de tegenstanders na de 'Max vs 100'.

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Enorme aanwinst voor Alpine: oud-technisch topman Mercedes voegt zich bij Franse team

Mike Elliott keert terug in de Formule 1. De Brit gaat per direct aan de slag als de nieuwe Chief Technical Officer (CTO) bij het Alpine Formule 1-team. In deze rol krijgt de ervaren engineer, die lange tijd actief was bij Mercedes, de leiding over alle technische en engineering-afdelingen binnen de fabriek in Enstone. Daarmee versterkt de Franse renstal de technische top van de organisatie aanzienlijk. Voor Elliott betekent deze stap een terugkeer op bekend terrein in Oxfordshire. Tussen 2008 en 2012 was hij namelijk al werkzaam op de fabriekslocatie, in de periode dat de renstal actief was onder de namen Renault en Lotus. Lees hier het hele artikel over Mike Elliott.

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Lotus F1-teameigenaar verwikkeld in rechtszaak en loopt risico op gevangenisstraf

Gérard López moet later dit jaar voor de rechter verschijnen in zijn thuisland. De Luxemburgse zakenman en voormalig eigenaar van het Lotus F1 Team wordt beschuldigd van fraude. Het strafproces draait om een verdachte financiële transactie van twee miljoen euro die in 2014 werd gedaan tussen de toenmalige Formule 1-renstal en de Luxemburgse voetbalclub CS Fola Esch, zo meldt de krant Ouest-France. Naast López zelf moeten ook zijn zakenpartner Éric Lux, voormalig Fola Esch-vicevoorzitter Mauro Mariani en oud-penningmeester François Delé voor de rechter verschijnen. Lees hier het hele artikel over de rechtszaak tegen Gérard López.

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Woerts waarschuwt voor prijsverhoging Viaplay door RTL-overname: "Heel dure operatie"

Formule 1-fans die hopen op een goedkopere optie om de Grands Prix te volgen nu de sport naar Videoland verkast, komen op termijn bedrogen uit. Sportmarketeer en media-analist Chris Woerts vertelde bij FCUpdate namelijk dat de abonnementsprijzen voor het platform fors omhoog zullen gaan na de overname van Viaplay Nederland. "Als jij als abonnee in Nederland een abonnement hebt op Viaplay en je hebt dat niet op Videoland, verwacht je wel dat die mensen kunnen blijven kijken op Videoland zonder extra te hoeven betalen. Ik ben heel benieuwd wat het prijsbeleid gaat worden van Videoland", zo vertelt hij. De daadwerkelijke kosten blijven volgens de analist immers niet beperkt tot het aankoopbedrag van zo'n 142 miljoen euro. "Dat komt door de prijs van de uitzendrechten. Ze hebben ongeveer 142 miljoen betaald aan overnamekosten, maar dat staat los van de tv-rechten." Lees hier het hele artikel over mogelijke prijsverhogingen bij Viaplay.

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Telemetrie toont doorslaggevende meesterzet van Antonelli voor zege in GP Spanje

Andrea Kimi Antonelli heeft tijdens de F1 Grand Prix van Spanje een strategische meesterzet uitgevoerd. In communicatie met zijn race-engineer Peter 'Bono' Bonnington besloot hij namelijk bewust te vertragen, nog voordat de virtual safety car daadwerkelijk werd geactiveerd op Madring. Dat leverde hem uiteindelijk de overwinning op. De telemetrie bevestigt dat Antonelli in de veertiende ronde van de wedstrijd aanzienlijk veel tijd verloor ten opzichte van zijn eerdere referentieronden. Bij het naderen van bocht 20, waar de Aston Martin was uitgevallen, was de Mercedes-coureur nog 0,246 seconden sneller dan in ronde dertien, maar op het moment van de daadwerkelijke VSC-oproep stond zijn deltatijd plots op +1,088 seconden. Lees hier het hele artikel over het slimme trucje van Kimi Antonelli en 'Bono'.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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