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Mike Elliott, generic

Enorme aanwinst voor Alpine: oud-technisch topman Mercedes voegt zich bij Franse team

Mike Elliott, generic — Foto: © IMAGO

Enorme aanwinst voor Alpine: oud-technisch topman Mercedes voegt zich bij Franse team

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Mike Elliott keert terug in de Formule 1. De Brit gaat per direct aan de slag als de nieuwe Chief Technical Officer (CTO) bij het Alpine Formule 1-team. In deze rol krijgt de ervaren engineer de leiding over alle technische en engineering-afdelingen binnen de fabriek in Enstone. Daarmee versterkt de Franse renstal de technische top van de organisatie aanzienlijk.

Voor Elliott betekent deze stap een terugkeer op bekend terrein in Oxfordshire. Tussen 2008 en 2012 was hij namelijk al werkzaam op de fabriekslocatie, in de periode dat de renstal actief was onder de namen Renault en Lotus. Destijds bekleedde hij er de functie van hoofd aerodynamicus. Na zijn eerdere periode in Enstone vertrok hij in 2012 naar Mercedes, waar hij jarenlang een bepalende rol speelde tijdens de uiterst dominante hybride periode van de Zilverpijlen uit Brackley.

Terugkeer op bekend terrein in Enstone

Zijn F1-carrière ging overigens al in 2000 van start, toen hij begon als aerodynamicus bij McLaren. In de ruim twee decennia daarna klom Elliott gestaag op binnen de technische hiërarchie van verschillende topteams. Bij Mercedes begon hij eveneens als hoofd van de aerodynamica-afdeling, waarna hij doorgroeide tot Technology Director. Begin 2021 volgde hij James Allison op als Technical Director, om vervolgens in 2023 de functie van CTO te bekleden voordat hij eind dat jaar het team verliet.

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