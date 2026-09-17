Johnny Herbert heeft zich in gesprek met CasinoHawks lovend uitgelaten over de kwaliteiten van Max Verstappen. Volgens de voormalig Formule 1-coureur en analist stijgt de Nederlander structureel boven zijn materiaal uit in een bolide die minder snel is dan die van McLaren en Mercedes, al plaatst hij tegelijkertijd kritische kanttekeningen bij een recent duel en de huidige staat van de sport. Herbert is van mening dat Verstappen op de baan tactischer had moeten handelen in gevecht met de concurrentie.

Volgens de Brit levert Verstappen buitengewone prestaties in een wagen die dit seizoen geregeld tekortkomt ten opzichte van de concurrenten. Herbert steekt zijn bewondering voor de stuurmanskunst van de Red Bull Racing-coureur dan ook niet onder stoelen of banken en stelt dat diens racecraft de doorslag geeft op momenten dat het materiaal niet meewerkt: "Max rijdt simpelweg de wielen van die auto", stelt Herbert. "Het is ongelooflijk. Hij is altijd in staat om het aller, allerbeste eruit te halen, en dat is iets wat zo bijzonder is aan Max."

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Herbert over tactische keuze tegen Hamilton

Toch is Herbert van mening dat Verstappen in een direct gevecht met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton een slimmere tactische beslissing had kunnen nemen door de strijd eerder te staken. Verstappen gaf na afloop aan dat hij van de baan werd gedrukt door Hamilton, maar volgens de analist had de Limburger de situatie beter kunnen inschatten met het oog op de rest van de race.

"Het enige wat ik waarschijnlijk zou zeggen, is dat hij die positie eerder had moeten opgeven. Dat had hem richting het einde van de race in een veel sterkere positie gebracht", legt Herbert uit. "Ik begrijp wat hij probeerde te zeggen, dat Lewis kwam en hem afsneed, maar je weet altijd hoe dat gaat in de Formule 1. Lewis dook aan de binnenkant en probeerde de leiding te pakken. Het simpelste voor hem was geweest om die plek sneller af te staan, zelfs al vond hij dat hij niets verkeerd had gedaan en dacht hij dat Lewis hem klemreed."

Ondanks die kritische noot op dat specifieke moment blijft Herbert onder de indruk van het algehele niveau van de Nederlander: "Maar bovenal rijdt hij momenteel briljant. Al verwachten we dat allemaal van Max, want dat is wat hij kan doen met een auto die niet zo competitief is als de Mercedes of de McLaren. Hij weet er altijd iets uit te persen, vooral in een racesituatie. Zijn racevaardigheid en racecraft bezorgen hem altijd een kans, waar heel veel coureurs in dezelfde auto nooit ofte nimmer in die positie zouden zitten."

Moderne F1-wagens te makkelijk te besturen

Verstappen heeft volgens Herbert echter een volkomen terecht punt wanneer het aankomt op het bestuursgemak van de huidige Formule 1-wagens. De voormalig coureur schaart zich volledig achter eerdere uitspraken van de Limburger en noemt de recente prestaties van Yuki Tsunoda als sluitend bewijs dat de drempel om hard te rijden momenteel simpelweg te laag ligt binnen de sport.

"Max Verstappen heeft gelijk: de auto's zijn te gemakkelijk te besturen en Yuki Tsunoda heeft dat bewezen", klinkt het. Daarbij werpt Herbert ook een blik op de ontwikkelingen bij zusterteam Racing Bulls en de positie van Liam Lawson: "Je kunt Liam niets kwalijk nemen, want hij heeft het zwaar gehad. Zeker toen hij het de eerste keer tegen Max moest opnemen. Hij is min of meer opnieuw in het diepe gegooid, maar hij lijkt zich te hebben aangepast, heeft wat meer ervaring en heeft goed gereden."

Volgens Herbert legt de situatie rond Tsunoda, die terugkeerde in de auto van Racing Bulls en direct snel was, een breder probleem binnen de koningsklasse bloot: "Eén ding wil ik wel zeggen, en daarin ben ik het daadwerkelijk helemaal eens met Max: nu Tsunoda weer in de Racing Bulls springt, lijkt het voor hen gewoon heel makkelijk, misschien wel té makkelijk, om in te stappen en vrij constant en hard te rijden. Ik ben het met Max eens, het lijkt bijna alsof ze te makkelijk te besturen zijn voor de coureurs. Het lijkt er nu op dat iedereen kan instappen en een redelijk tempo kan rijden, en dat voelt niet helemaal eerlijk."

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