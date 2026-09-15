Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner verwacht dat Max Verstappen dit Formule 1-seizoen geen enkele race meer op zijn naam zal schrijven. In de populaire Amerikaanse Red Flags-podcast legt de analist uit dat de achterstand niet te wijten is aan de kwaliteiten van de viervoudig wereldkampioen, maar puur aan het materiaal van Red Bull Racing, dat simpelweg tekortschiet ten opzichte van de dominante concurrentie.

De Oostenrijkse renstal beleeft een gecompliceerd jaar waarin de overmacht van eerdere seizoenen volledig is verdwenen. Waar Verstappen in voorgaande jaren het veld dicteerde, dicteren rivaliserende teams nu het tempo aan kop van het veld en moet de Nederlander vechten voor iedere meter asfalt.

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Geen overwinningen meer voor Verstappen

Steiner voorziet dan ook een somber restant van de jaargang voor de Nederlandse coureur als het aankomt op zeges. De voormalig Formule 1-topman spaarde zijn woorden niet toen de kansen van Verstappen ter sprake kwamen. "Max Verstappen gaat dit jaar geen race meer winnen. Dat gaat hij niet doen. Mercedes en McLaren zijn te sterk en het ligt gewoon aan de auto. Die is niet goed genoeg", oordeelt Steiner stellig.

Hoewel een overwinning er volgens de oud-teambaas niet meer in zit onder normale raceomstandigheden, dicht hij de Red Bull-kopman nog altijd de klasse toe om het maximale uit het pakket te persen: "Super Max zal wel op het podium staan, maar ik denk dat dat de limiet van die auto is", nuanceert hij over het plafond van de huidige bolide.

Onterechte ingreep bij incident met Hamilton

Steiner blikte tijdens de podcastaflevering eveneens terug op het veelbesproken duel in de openingsfase van de Grand Prix van Spanje tussen Verstappen en Lewis Hamilton. In de allereerste bocht kwamen beide kemphanen dicht bij elkaar, waarna Verstappen buiten de baanbelijning werd gedwongen. De wedstrijdleiding sommeerde de Limburger vervolgens om zijn positie in te leveren, een beslissing waar Verstappen direct over de boordradio fel tegen protesteerde.

Volgens de voormalige leidsman van Haas sloegen de stewards de plank echter volledig mis met die instructie. "Ik denk dat Max eigenlijk alleen maar een crash probeerde te voorkomen. Hij deed het niet om voordeel te behalen. Hij wilde voorkomen dat Lewis hem en zichzelf uit de race zou rijden. Daarom vind ik dat het verkeerd was dat hij die positie moest teruggeven. Lewis had de controle volledig verloren", analyseert Steiner over de actie van de Britse coureur.

Het verplichte inleveren van de plek had verstrekkende gevolgen voor het verdere verloop van de Spaanse Grand Prix. Kimi Antonelli profiteerde optimaal van de ontstane schermutselingen vooraan en reed zijn Mercedes uiteindelijk naar de overwinning. Verstappen wist de schade na het gewraakte openingsmoment nog knap te beperken door als tweede over de finishlijn te komen.

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