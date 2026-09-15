‘Dit F1-circuit is gemaakt door AI’ | GPFans Raceteam
‘Dit F1-circuit is gemaakt door AI’ | GPFans RaceteamMaak ons je Google-favoriet
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en F1-paddockverslaggever Brian van Hinthum.
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