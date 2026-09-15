Oscar Piastri heeft na afloop van de F1 Grand Prix van Spanje zijn frustraties gedeeld over een uiterst moeizame zondagmiddag. De McLaren-coureur zag zijn wedstrijd al in de openingsronde in het water vallen door schade aan zijn voorvleugel, waarna ook strategische pech en een gebrek aan inhaalmogelijkheden een opmars dwarszaten.

De Australiër gaf meteen toe dat de race verre van vlekkeloos was verlopen. Hij kwam als achtste aan de finish op bijna een ronde achterstand, terwijl teamgenoot Lando Norris voor de overwinning vocht. Toen Viaplay hem voorlegde dat het bepaald niet een van zijn beste zondagen was, kon Piastri dat alleen maar beamen. "Klopt. Het was behoorlijk pijnlijk, dat is zeker." Hij beleefde al direct na de start een chaotisch moment waardoor zijn kansen op een goed resultaat vrijwel meteen verkeken waren. In het gedrang van de openingsronde raakte hij tussen George Russell en de pitmuur, met schade aan de voorvleugel en een direct verlies van downforce tot gevolg.

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Schade en bandenslijtage nekken Piastri

Piastri vervolgde: "De eerste ronde was verre van ideaal. Zo klem worden gezet en schade oplopen op een baan waar het heel gemakkelijk is om je linker voorband te slopen, maakte het behoorlijk pittig. Het verlies van downforce aan de voorkant vanaf de eerste ronde is niet bepaald wat je wilt." De schade zorgde ervoor dat de bandenslijtage op de Madring enorm opliep. Hoewel de bolide van McLaren in de vrije lucht volgens de Australiër nog over voldoende basissnelheid beschikte, kon hij het tempo in het verkeer door de gebroken voorvleugel niet omzetten in een inhaalrace.

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Ongunstige neutralisatie en verkeer achter Lawson

Daarnaast zag Piastri, die op de harde compound was begonnen, het ook qua strategie niet zijn kant op vallen. De timing van de virtual safety car voor Lance Stroll pakte namelijk precies verkeerd uit voor zijn plan, terwijl concurrenten op de softs en de mediumbanden juist optimaal profiteerden van de situatie. Toen hij vervolgens vast kwam te zitten in een treintje achter Liam Lawson, zat zijn middag definitief op slot. "Ik denk dat de snelheid in schone lucht eigenlijk wel prima was, maar al het andere dat mis kon gaan, ging in feite ook mis. De timing van de VSC was perfect voor de jongens op mediums. En toen ik eenmaal achter Liam terechtkwam, liepen we niet echt meer weg van die groep waar ik in vastzat. Het was gewoon een lastige middag."

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