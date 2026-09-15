Alonso trekt bizar pijnlijke conclussie: "Kan niet zo zijn dat hij daar sneller is dan Verstappen"

Fernando Alonso kan zijn teleurstelling over de stand van zaken in de Formule 1 niet langer verbergen en trekt een voor de sport pijnlijke conclusie tussen Max Verstappen en de persvoorlichter van Aston Martin.

Alonso kwam afgelopen zondag in de Grand Prix van Spanje op twee ronden achterstand als zeventiende over de streep, na weer een kleurloos weekend voor het team van Aston Martin. De tweevoudig wereldkampioen rijdt dit seizoen in bij uitstek de minst competitieve auto in het veld, maar stoort zich daarnaast mateloos aan de stand van zaken in de Formule 1. Verstappen was eerder al kritisch over hoe weinig verschil de coureurs zelf in deze auto's kunnen maken, omdat het batterijpercentage van de elektromotor voor een groot deel bepaalt hoe snel je het circuit rond kan gaan. Alonso sluit zich bij de Nederlander aan.

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Coureurs kunnen geen verschil maken in de Formule 1

"Het is zonde als je met deze generatie auto's naar hele gave circuits zoals de Madring komt, met hele gave bochten zoals La Monumental, en de coureur kan geen verschil maken", aldus Alonso na afloop van de race tegenover de aanwezige media. "Michael [Michael Clayton, persvoorlichter Aston Martin] kan ook door bocht twaalf rijden. Je rijdt daar vol gas zonder elektrisch vermogen."

De Spanjaard vervolgt: "Als Michael moediger is dan ik, hoort hij sneller te gaan. Als ik meer lef heb, hoor ik sneller te gaan. Nu gaat het om hoe vol de batterij is. Het kan niet zo zijn dat Michael harder gaat dan Max Verstappen, omdat Michael een vollere batterij heeft. Bocht twaalf is een geweldige bocht. Max Verstappen moet daar het verschil kunnen maken."

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