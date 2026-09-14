close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Lando Norris, Madring, Spanish GP, 2026

Verstappen begrijpt frustratie Norris: "Gaan het bij volgende rijdersbriefing bespreken"

Max Verstappen, Lando Norris, Madring, Spanish GP, 2026 — Foto: © IMAGO
4 reacties

Verstappen begrijpt frustratie Norris: "Gaan het bij volgende rijdersbriefing bespreken"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Max Verstappen heeft zijn licht laten schijnen op een mogelijk plan om de virtual safety car-periode in de Formule 1 voortaan te verlengen, zodat iedere coureur de kans krijgt om tijdens een neutralisatie naar binnen te duiken voor een pitstop. De discussie laaide flink op na afloop van de Grand Prix van Spanje, nadat de race voor Lando Norris verpest werd door de ongelukkige timing.

Het moment deed zich voor in de vijftiende ronde op de Madring, toen de Aston Martin van Lance Stroll stilviel. Norris reed op dat moment fier aan de leiding met een comfortabele voorsprong, maar was net de ingang van de pitstraat voorbijgereden, toen de wedstrijdleiding besloot de VSC in te schakelen. Zijn achtervolgers Andrea Kimi Antonelli en Verstappen konden nog wel de pits induiken en een nieuw setje banden ophalen. De jonge Italiaan won voor de Red Bull Racing-coureur, terwijl een zwaar teleurgestelde Norris genoegen moest nemen met de derde trede van het podium.

Verstappen begrijpt frustratie bij Norris

Verstappen toont dan ook alle begrip voor de frustratie bij Norris. "Kijk, ik heb [door de timing van de VSC] ook races gewonnen, en ik heb er races door verloren", begon de Limburger nuchter. "En ja, dit was ontzettend pijnlijk voor Lando om in dit geval een overwinning te verliezen. Kijk, soms kan het zijn van: 'Oh, je verliest misschien punten', maar deze keer ging het om een overwinning. Ja, dat is echt niet leuk. Maar helaas denk ik dat een heel veel coureurs het hebben meegemaakt dat je de ene keer winst, de andere keer verlies hebt."

Related image
Related image

Mogelijk gesprek over aanpassing van reglementen

Maar Verstappen sluit niet uit dat de FIA en de teams samen gaan kijken naar mogelijke verbeteringen in de regels om dit soort willekeur in de toekomst tegen te gaan. De optie om de VSC net zo lang door te laten lopen totdat iedere coureur in de gelegenheid is geweest om de pitstraat op te zoeken, zal dan ook op tafel komen. "Kan het beter? Waarschijnlijk in de toekomst wel", aldus Verstappen. "We gaan het bij de volgende rijdersbriefing waarschijnlijk bespreken en kijken of er iets aan gedaan kan worden."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing McLaren Lando Norris Grand Prix van Spanje Madrid

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA deelt boete uit aan Norris en onderzoekt Verstappen, Mercedes en meer

FIA deelt boete uit aan Norris en onderzoekt Verstappen, Mercedes en meer

  • 12 september 2026 17:48
  • 13
Mekies verklaart opdracht om positie Verstappen terug te geven aan Hamilton

Mekies verklaart opdracht om positie Verstappen terug te geven aan Hamilton

  • Gisteren 19:56
  • 4
Verstappen niet blij na order Lambiase: "Hamilton was tegen me aan gebeukt"

Verstappen niet blij na order Lambiase: "Hamilton was tegen me aan gebeukt"

  • Gisteren 15:22
  • 31
Verstappen grapt over kartrace tegen fans: 'Ga opzij of ik ram je de muur in'

Verstappen grapt over kartrace tegen fans: 'Ga opzij of ik ram je de muur in'

  • 11 september 2026 10:34
  • 7
Wolff ziet Russell opnieuw verliezen van Antonelli: "We hebben het over een topcoureur..."

Wolff ziet Russell opnieuw verliezen van Antonelli: "We hebben het over een topcoureur..."

  • 1 uur geleden
  • 2
Windsor ziet Max Verstappen worstelen in Spanje: 'Een beetje triest om te zien'

Windsor ziet Max Verstappen worstelen in Spanje: 'Een beetje triest om te zien'

  • Vandaag 07:00
  • 5

Net binnen

18:02
Racing Bulls-teambaas reageert sarcastisch op Audi-protest: "Leuk, een avondje uit in Parijs"
16:47
Wolff ziet Russell opnieuw verliezen van Antonelli: "We hebben het over een topcoureur..."
16:11
Grosjean gaat met de billen bloot na spijkerharde uithaal richting Brown
15:28
Olav Mol haalt uit bij Ziggo Sport: 'Belachelijk dat coureurs niet meedenken'
14:43
WK-stand na Grand Prix van Spanje: Antonelli slaat gigantisch gat
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje Samenvatting race

Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje

Gisteren 16:40 18
'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen' Gianpiero Lambiase

'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'

12 september 2026 14:51 4
Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom Audi in hoger beroep

Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom

12 september 2026 09:03 1
Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand Heldendaad van Hartog

Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand

6 september 2026 13:42 3
Ontdek het op Google Play
x