Verstappen begrijpt frustratie Norris: "Gaan het bij volgende rijdersbriefing bespreken"
Verstappen begrijpt frustratie Norris: "Gaan het bij volgende rijdersbriefing bespreken"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft zijn licht laten schijnen op een mogelijk plan om de virtual safety car-periode in de Formule 1 voortaan te verlengen, zodat iedere coureur de kans krijgt om tijdens een neutralisatie naar binnen te duiken voor een pitstop. De discussie laaide flink op na afloop van de Grand Prix van Spanje, nadat de race voor Lando Norris verpest werd door de ongelukkige timing.
Het moment deed zich voor in de vijftiende ronde op de Madring, toen de Aston Martin van Lance Stroll stilviel. Norris reed op dat moment fier aan de leiding met een comfortabele voorsprong, maar was net de ingang van de pitstraat voorbijgereden, toen de wedstrijdleiding besloot de VSC in te schakelen. Zijn achtervolgers Andrea Kimi Antonelli en Verstappen konden nog wel de pits induiken en een nieuw setje banden ophalen. De jonge Italiaan won voor de Red Bull Racing-coureur, terwijl een zwaar teleurgestelde Norris genoegen moest nemen met de derde trede van het podium.
Verstappen begrijpt frustratie bij Norris
Verstappen toont dan ook alle begrip voor de frustratie bij Norris. "Kijk, ik heb [door de timing van de VSC] ook races gewonnen, en ik heb er races door verloren", begon de Limburger nuchter. "En ja, dit was ontzettend pijnlijk voor Lando om in dit geval een overwinning te verliezen. Kijk, soms kan het zijn van: 'Oh, je verliest misschien punten', maar deze keer ging het om een overwinning. Ja, dat is echt niet leuk. Maar helaas denk ik dat een heel veel coureurs het hebben meegemaakt dat je de ene keer winst, de andere keer verlies hebt."
Mogelijk gesprek over aanpassing van reglementen
Maar Verstappen sluit niet uit dat de FIA en de teams samen gaan kijken naar mogelijke verbeteringen in de regels om dit soort willekeur in de toekomst tegen te gaan. De optie om de VSC net zo lang door te laten lopen totdat iedere coureur in de gelegenheid is geweest om de pitstraat op te zoeken, zal dan ook op tafel komen. "Kan het beter? Waarschijnlijk in de toekomst wel", aldus Verstappen. "We gaan het bij de volgende rijdersbriefing waarschijnlijk bespreken en kijken of er iets aan gedaan kan worden."
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