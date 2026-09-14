Formule 1-commentator Olav Mol vindt het volstrekt onbegrijpelijk dat actieve coureurs geen enkele inspraak krijgen bij het ontwerpen van nieuwe racecircuits. In een uitzending van Ziggo Sport haalde de verslaggever dan ook fel uit naar de huidige gang van zaken rondom de totstandkoming van nieuwe banen op de kalender.

Mol pleitte tijdens het programma voor een adviescommissie van meervoudig wereldkampioenen en plaatste tegelijkertijd grote vraagtekens bij de geschiktheid van vaste huisarchitect Hermann Tilke. De directe aanleiding voor zijn betoog was een openingsvraag van presentatrice Amber Brantsen bij Ziggo Sport, die zich hardop afvroeg waarom de coureurs zelf buiten spel blijven wanneer een nieuw parcours wordt uitgetekend. "Waarom mogen coureurs niet meedenken bij het ontwerpen van een nieuw circuit?", luidde de stelling in de studio, waarna Mol direct fel van leer trok tegen het beleid binnen de koningsklasse van de autosport.

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Vijf man

Mol legde bij Ziggo Sport direct uit waarom het simpelweg raadplegen van één individuele coureur volgens hem geen goed idee is. "Ongelofelijk. Ik vind het ongelofelijk", reageerde de commentator geagiteerd. "Kijk, je weet ook: vraag aan Fernando Alonso: 'We komen naar Madrid, wil je een baan tekenen?', dan gaat hij een baan tekenen waarvan hij weet: 'Ah, dat is goed voor mij, goed voor mijn auto en dit en dat.'" Om persoonlijke voorkeuren en bevooroordeling te voorkomen, droeg de verslaggever een concreet alternatief aan in de vorm van een breder samengesteld gezelschap. "Dus ik zou vijf man nemen waarvan je weet: die zijn allemaal twee-, drie-, viervoudig wereldkampioen. Die laat je allemaal wat ideeën geven en daar ga je in filteren om daar het beste besluit uit te halen, zodat je daarin ook niemand kan bevooroordelen. Ik vind het echt belachelijk dat ze dat niet doen", benadrukte de commentator.

Golf

Mol keek tijdens zijn betoog bij de zender ook over de grenzen van de autosport heen en trok een duidelijke vergelijking met andere sporttakken waar de visie van topatleten wél structureel wordt meegewogen. "Ik sprak net onze golfcommentator buiten. Die zegt: 'In de golf praten wij gewoon met die gasten als er een baan aangelegd moet worden: wat zouden we daar willen, wat zouden we daar willen, wat zouden we daar willen?' En de Formule 1 moet dat gewoon ook gaan doen."

Hermann Tilke

Hermann Tilke, de Duitse architect die de afgelopen decennia tekende voor tal van moderne circuits op de kalender, kreeg vervolgens een stevige veeg uit de pan van de commentator. Hoewel Tilke in zijn jonge jaren wel in toerwagens en rally's reed, ontbreekt het hem aan ervaring achter het stuur van een Formule 1-bolide. "Als je dat niet doet, dan krijg je dus dit soort dingen", besloot Mol bij Ziggo Sport over het gebrek aan input van actieve rijders. "Want ja, ik vind Hermann Tilke een leuke vent, maar die heb ik nog nooit in een Formule 1-auto zien rijden. Dus hoe kan hij nou een goed circuit bouwen?"

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