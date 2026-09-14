Het Madring-circuit in Madrid ondergaat richting 2027 ingrijpende aanpassingen op drie verschillende baandelen, nadat het officiële Formule 1-debuut afgelopen weekend uitmondde in een inhaalarme optocht.

Coureurs en teams toonden zich na afloop van de Spaanse Grand Prix uiterst kritisch over het gebrek aan actie op het asfalt, waardoor circuitfunctionarissen en de autosportbond nu snel maatregelen treffen om het racespektakel voor volgend jaar veilig te stellen. Tijdens de race rondom het IFEMA-complex en Valdebebas vielen buiten de openingsronde immers nauwelijks inhaalacties te noteren, tot grote teleurstelling van het aanwezige publiek en het rijdersveld. De spaarzame inhaalmanoeuvres bleven beperkt tot Liam Lawson die Franco Colapinto passeerde, waarna George Russell op zijn beurt voorbij Lawson ging. Doordat de baan geen uitgesproken inhaalpunt kent en er op de harde bandencompounds nagenoeg geen sprake was van bandenslijtage, ontbraken ook strategische mogelijkheden om het veld op te schudden.

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Drie baanaanpassingen

Het Madring-circuit zal voor 2027 op drie sleutellocaties worden herzien om gevechten op de baan beter te faciliteren, zo meldt The Race. De meest urgente ingreep richt zich op het verbreden en aanpassen van de aanloop naar de chicane bij bocht 5 en 6. Daarnaast wordt het profiel van bocht 13, de linkerbocht direct na de spectaculaire schuine kombocht La Monumental, aangepast om uitremacties mogelijk te maken. Het derde knelpunt betreft de zone rondom bocht 20, waar de nadering en de baanafzettingen worden hertekend om meer asfaltruimte te creëren.

Uitstel door FIA

De FIA had de voorstellen om de bewuste drie zones aan te passen overigens al vóór het openingsweekend ontvangen, maar zag zich genoodzaakt de uitvoering uit te stellen. De bouw van het Madring-circuit ging pas in april 2025 van start en kende door een buitengewoon regenachtige winter in Madrid aanzienlijke vertragingen in het tijdschema. Omdat het homologatieproces bijzonder complex was door de verplichte afstemming met spoorwegen, luchtvaartautoriteiten, lokale overheidsinstanties, nooddiensten en milieu-instanties, ontbrak simpelweg de tijd om nieuwe rijsimulaties tijdig af te ronden. De organisatie heeft nu echter ruim de tijd om de wijzigingen grondig voor te bereiden en te testen, zodat het stratencircuit in 2027 wel het gewenste spektakel kan bieden.

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