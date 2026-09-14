Oud-wereldkampioen Nico Rosberg heeft na afloop van de Grand Prix van Spanje flink uitgehaald naar de lay-out van het nieuwe Madring-circuit én de rol die Carlos Sainz heeft gespeeld bij de totstandkoming ervan. In een uitzending van Sky Sports F1 stelde de voormalig Formule 1-coureur dat het schrijnende gebrek aan inhaalmogelijkheden op de nieuwe omloop onacceptabel is.

Aangezien Sainz optrad als officieel ambassadeur en adviseur van de baan in Madrid, vindt Rosberg dan ook dat de Spanjaard de volle laag verdient voor de teleurstellende vertoning. Het debuut van de baan rondom het expositiecentrum IFEMA in Madrid leidde tot gemengde reacties en de nodige frustratie in het rennerskwartier. Hoewel coureurs voorafgaand aan het raceweekend al waarschuwden voor de smalle doorgangen en de muren die dicht op het asfalt staan, veranderde de race op het 5,4 kilometer lange traject met maar liefst 22 bochten in een optocht. Zelfs wagens met aanzienlijk versere banden en een groot snelheidsverschil slaagden er nauwelijks in om een inhaalactie te plaatsen.

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Rol van Sainz

Sainz fungeerde in aanloop naar het raceweekend als hét uithangbord van de Madring en kreeg zelfs de eer om als allereerste coureur een ronde over het fonkelnieuwe asfalt te rijden. De Madrileen prees destijds het technische en uitdagende karakter van de baan, inclusief blikvanger La Monumental, een banked bocht met een stijgingspercentage tot 24 procent. De enorme bochtendichtheid en de krappe passages bleken het spektakel op zondag echter volledig lam te leggen.

Aanpassingen vereist

Rosberg liet in de pitstraat dan ook geen spaan heel van het circuitontwerp nadat presentator Simon Lazenby, vergezeld door verslaggeefster Natalie Pinkham, de pijnpunten van de wedstrijd ter sprake bracht. Lazenby trapte de nabeschouwing op Sky Sports F1 af met een directe vraag over de opzet van de baan: "Waarom heb je een circuit ontworpen waar je niet kunt inhalen?" Volgens de wereldkampioen van 2016 moeten de ontwerpers en betrokken adviseurs direct aan de bak om de lay-out vóór de volgende editie ingrijpend te herzien, omdat de Spaanse Grand Prix zonder aanpassingen aan de remzones en rechte stukken ieder jaar dreigt uit te lopen op een optocht zonder actie. Rosberg wees daarbij zonder pardon naar de Williams-coureur: "En Carlos Sainz was de ambassadeur, dus we moeten Carlos Sainz bekritiseren. Ja. En ze moeten het circuitontwerp voor volgend jaar opnieuw bekijken en één goede inhaalkans creëren. Dat hebben we nodig op dit circuit, omdat het gewoon te moeilijk is om in te halen."

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