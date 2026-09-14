Jos Verstappen heeft tekst en uitleg gegeven over het besluit van Max Verstappen om zijn contract bij Red Bull te verlengen tot en met het seizoen 2030. De voormalig Formule 1-coureur benadrukt dat het terugbrengen van de rust binnen het team de absolute prioriteit had, nadat er lange tijd geruchten en speculaties de ronde deden over een mogelijke overstap naar een andere renstal.

De viervoudig wereldkampioen is immers al vanaf het prille begin van zijn autosportloopbaan nauw verbonden aan de renstal uit Milton Keynes, waardoor het vertrouwde gevoel en de wederzijdse loyaliteit zwaar meewogen in de beslissing. Het management rondom de Nederlander spreekt daarnaast de hoop uit dat de formatie volgend seizoen weer een flinke stap voorwaarts kan zetten om structureel voor de zeges te vechten.

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Rust en loyaliteit

Volgens Jos Verstappen was het herstellen van de kalmte binnen de organisatie dan ook de voornaamste voorwaarde om de samenwerking voort te zetten. "Het gaat niet zozeer om onze invloed of impact. Ik denk dat de prioriteit was dat de rust zou terugkeren. Max voelt zich simpelweg erg goed bij Red Bull. Ze zijn er vanaf het begin van zijn carrière geweest, of wij met hen. En het voelt goed om te blijven, in de hoop dat ze volgend jaar weer wat competitiever kunnen zijn en we kunnen strijden om overwinningen", stelt de vader van de coureur bij PlaySports.

Motorproject

Verstappen en zijn begeleidingsteam stonden daarbij voor een complexe afweging, waarbij de technische plannen voor de langere termijn een doorslaggevende rol speelden. Daarmee doelt men met name op de overstap naar de eigen krachtbronnen van Red Bull Ford Powertrains en het afwegen van de alternatieven elders op de grid. "Het is een moeilijke beslissing, maar we weten ook een beetje wat er achter de schermen speelt, met hun eigen motor en al dat soort zaken. En je moet ook naar de andere teams kijken, zien wat de reële mogelijkheden elders zijn, daarom hebben we besloten te blijven", verduidelijkt Jos.

Laurent Mekies

Jos Verstappen laat zich tot slot lovend uit over de huidige sfeer en de leiding binnen de formatie, waarbij teambaas Laurent Mekies specifiek complimenten ontvangt voor zijn open benadering en transparantie. "Ik moet zeggen dat ik denk dat Laurent een uiterst positief persoon is, een heel aardige kerel die bovendien openstaat voor communicatie, en ik denk dat dat iets heel belangrijks is", besluit hij.

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