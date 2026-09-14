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start, baku, f1

Dit is het tijdschema voor de Grand Prix van Azerbeidzjan

start, baku, f1 — Foto: © IMAGO
1 reactie

Dit is het tijdschema voor de Grand Prix van Azerbeidzjan

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Na de Grand Prix van Spanje in Madrid maakt het Formule 1-circus zich op voor de volgende ronde van het wereldkampioenschap: de Grand Prix van Azerbeidzjan. Op de razendsnelle en smalle straten van Bakoe barst opnieuw de strijd los om de felbegeerde overwinning en belangrijke WK-punten, waarbij het raceweekend plaatsvindt van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 september.

Dit keer wijkt het evenement af van het traditionele schema, want de hoofdrace wordt namelijk al op zaterdagmiddag verreden. Dit is eenmalig omdat er op de zondag een belangrijke feestdag in Azerbeidzjan is. Dat betekent dat de teams en coureurs al vanaf donderdag vol aan de bak moeten tijdens de oefensessies op het stratencircuit. Naast het spektakel in de koningsklasse van de autosport komt ook het FIA Formula 2-kampioenschap in actie, waardoor de bezoekers en tv-kijkers worden getrakteerd op een bomvol raceprogramma.

Baku City Circuit

Het Baku City Circuit staat al sinds de allereerste debuutrace bekend als een van de meest onvoorspelbare en uitdagende banen op de F1-kalender. De unieke omloop combineert extreem krappe en langzame bochten rondom het historische stadscentrum – met bocht 8 langs het middeleeuwse kasteel als het meest beroemde knelpunt – met een immens recht stuk van maar liefst 2,2 kilometer lang. Coureurs behalen daar dankzij de slipstream dan ook topsnelheden van ruim 340 kilometer per uur. Door de meedogenloze nabijheid van de betonnen muren en plotselinge windvlagen vanaf de Kaspische Zee monden de races in Bakoe geregeld uit in neutralisaties via safety cars en rode vlaggen.

Tijdschema

De Grand Prix van Azerbeidzjan brengt door het tijdsverschil met het gastland aangepaste starttijden met zich mee voor de fans in Nederland. De eerste vrije training gaat op donderdag 24 september van start om 11:30 uur Nederlandse tijd (13:30 uur lokale tijd), waarna om 15:00 uur Nederlandse tijd de tweede vrije training op het programma staat. Op vrijdag 25 september begint de derde en afsluitende oefensessie vervolgens om 11:30 uur Nederlandse tijd, voordat om 15:00 uur Nederlandse tijd de kwalificatie van start gaat. De Grand Prix zelf begint op zaterdag 26 september om 13:00 uur Nederlandse tijd (15:00 uur lokale tijd).

Donderdag 24 september
11:30 uur Vrije Training 1
15:00 uur Vrije Training 2

Vrijdag 25 september
11:30 uur Vrije Training 3
15:00 uur Kwalificatie

Zaterdag 26 september
13:00 uur: Grand Prix van Azerbeidzjan

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