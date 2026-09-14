McLaren-coureur Lando Norris is vol lof over de stormachtige opmars van Kimi Antonelli in de Formule 1. De twintigjarige Italiaan gaat momenteel soeverein aan de leiding in het wereldkampioenschap en maakt volgens de Brit een verpletterende indruk in zijn tweede seizoen in de koningsklasse. Norris erkent sportief dat de jonge Mercedes-coureur op eenzame hoogte acteert en nauwelijks op een foutje te betrappen is.

Antonelli wist dit seizoen al meerdere overwinningen te boeken voor Mercedes, waaronder op het stratencircuit in Madrid, en heeft inmiddels een riante voorsprong opgebouwd ten opzichte van zijn rivalen en teamgenoot George Russell. Norris stelt vast dat het toptalent hard op weg is om de wereldtitel veilig te stellen en dat het niveau dat hij laat zien uitzonderlijk hoog ligt voor iemand van zijn leeftijd.

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Geen advies

Norris is diep onder de indruk van de prestaties van zijn jonge concurrent en voelt dan ook geen enkele behoefte om hem van raad te voorzien. In gesprek met de media op de persconferentie spreekt hij duidelijke taal: "Hij leidt met tachtig punten omdat hij het ongelooflijk goed doet", vertelt de McLaren-coureur. "Hij verslaat een veel ervarener teamgenoot, en nog een fatsoenlijke teamgenoot ook, dus ik wil hem geen advies geven omdat hij het angstaanjagend goed doet voor iemand die net twintig is geworden. Het is behoorlijk fenomenaal. Ik vind het gaaf om te zien dat iemand die zo jong is het zo ontzettend goed doet en hoogstwaarschijnlijk het kampioenschap gaat winnen."

Antonelli verving bij Mercedes meervoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en heeft in zijn tweede racejaar bij de Duitse renstal de touwtjes stevig in handen genomen. Volgens Norris valt daarbij vooral op hoe volwassen en constant de Italiaan voor de dag komt: "Hij maakt al indruk vanaf de eerste race van dit jaar. Heel weinig fouten. Hij rijdt gewoon niet alsof dit zijn tweede jaar in de Formule 1 is, dat is zeker."

Toekomstige gevechten

Norris kijkt ondanks het grote gat in de WK-stand vol verwachting uit naar de toekomstige duels met de Italiaanse tiener. De Britse coureur gaat er dan ook vanuit dat hij de komende jaren nog geregeld wiel-aan-wiel met Antonelli over het asfalt zal strijden. In de officiële perssessie blikt hij alvast vooruit op die rivaliteit: "Het is gaaf om te zien en er gaan nog heel veel jaren komen waarin we met elkaar zullen strijden", besluit Norris. "Ik heb zin in meer, hopelijk dit jaar al, en ik heb er zin in dat we in de toekomst allemaal nog meer tegen elkaar gaan racen. Ik kijk er enorm naar uit."

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