VIDEO: Norris fel tegen official in cooldown room, Red Bull verklaart teamorder Verstappen | GPFans News
VIDEO: Norris fel tegen official in cooldown room, Red Bull verklaart teamorder Verstappen | GPFans NewsMaak ons je Google-favoriet
Na de Grand Prix van Spanje was er nog een vreemde situatie gaande in de cooldown-room. Lando Norris werd na de race nog op de vingers getikt door een official omdat hij een drankje nuttigde dat niet was goedgekeurd, waarna Norris duidelijk liet blijken absoluut niet gediend te zijn van het strenge protocol. En volgens Red Bull-teambaas Laurent Mekies was het teruggeven van de positie aan Lewis Hamilton door Max Verstappen de enige juiste beslissing. In de eerste bocht moest Verstappen uitwijken en sneed hij de chicane af om een botsing met Hamilton te voorkomen.
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