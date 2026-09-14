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Max and Jos Verstappen sat in a boat together smiling after Max's retirement from Monaco GP

Jos Verstappen over karakter Max: 'Identiek aan vroeger, nu wat rustiger'

Max and Jos Verstappen sat in a boat together smiling after Max's retirement from Monaco GP — Foto: © IMAGO

Jos Verstappen over karakter Max: 'Identiek aan vroeger, nu wat rustiger'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen is qua karakter nog altijd precies dezelfde persoon als tien tot vijftien jaar geleden, al heeft de Limburger door de jaren heen wel duidelijk meer rust gevonden. Dat stelt zijn vader Jos Verstappen.

De vader van de meervoudig wereldkampioen benadrukt daarbij dat zijn zoon zich er dit seizoen bij neer moet leggen dat de bolide van Red Bull Racing wat tekortkomt ten opzichte van de concurrentie. De voormalig Formule 1-coureur, die in zijn eigen loopbaan 106 Grands Prix reed en in 1994 tweemaal op het podium stond, volgt de verrichtingen van zijn zoon al van jongs af aan op de voet. Waar Max in zijn jongere jaren soms fel kon reageren wanneer het materiaal niet meewerkte, toont hij in deze fase van zijn carrière juist aanzienlijk meer geduld en volwassenheid op en naast de baan.

Identieke persoonlijkheid

Vader Jos benadrukt bij PlaySports dat de wezenlijke aard van zijn zoon ondanks alle successen en wereldtitels onaangetast is gebleven. "Nou, ik moet zeggen, ik wil zeggen, ik zie Max ook van een andere kant en hij is precies hetzelfde als 10 of 15 jaar geleden. Hij is identiek. Alleen is hij nu wat rustiger, en ik denk dat dat beter is zo", legt hij uit. Die toegenomen kalmte helpt de coureur om te gaan met de huidige sportieve realiteit binnen het team. Waar Red Bull Racing voorheen gewend was om het veld te dicteren, vergt het huidige raceseizoen veel meer aanpassingsvermogen van de coureur om constant het maximale uit het pakket te persen.

Accepteren

Verstappen zal volgens zijn vader geduld moeten bewaren en accepteren dat overwinningen momenteel niet vanzelfsprekend zijn. "Hij moet gewoon accepteren hoe de auto is en accepteren dat die dit jaar wat minder is", klinkt het nuchter over de prestaties van de huidige wagen. Toch maakt Jos zich allerminst zorgen over het vervolg van de loopbaan van zijn zoon, waarbij hij rekent op een ommekeer op de baan: "Maar zijn moment komt weer. Heel binnenkort heeft hij weer een auto waarmee hij kan vechten voor overwinningen."

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