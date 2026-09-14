Kimi Antonelli heeft zijn leidende positie in het wereldkampioenschap Formule 1 stevig verstevigd. De Italiaanse coureur van Mercedes wist op het nieuwe stratencircuit Madring de allereerste Grand Prix in Madrid op zijn naam te schrijven.

Met zijn achtste Grand Prix-zege van het seizoen bracht Antonelli zijn puntentotaal op 292, waarmee hij inmiddels een riante voorsprong van 81 punten heeft opgebouwd op zijn naaste belager in de titelstrijd. Achter de ontketende leider zorgde het raceweekend in Spanje bovendien voor de nodige verschuivingen in het klassement. Terwijl Max Verstappen met een sterke tweede plaats namens Red Bull Racing belangrijke punten pakte voor het kampioenschap, incasseerde zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zijn allereerste uitvalbeurt van het seizoen, waardoor de Brit kostbare terreinwinst inleverde aan de concurrentie.

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Groot gat naar Russell

Antonelli legde de basis voor zijn overwinning door optimaal te profiteren van een gunstige pitstop tijdens een Virtual Safety Car op de Madring. De pas achttienjarige coureur controleerde de wedstrijd vervolgens bekwaam en breidde zijn voorsprong in de titelstrijd uit naar 81 punten ten opzichte van teamgenoot George Russell. De Brit kwam in de Spaanse hoofdstad als vijfde over de streep en bezet de tweede positie in het wereldkampioenschap met 211 punten en twee overwinningen achter zijn naam.

Lewis Hamilton beleefde in Madrid juist een dramatische zondagmiddag namens Ferrari. De ervaren coureur kreeg al vroeg in de race te maken met ernstige remproblemen, waarbij zijn rempedaal wegzakte en hij herhaaldelijk zijn rempunten miste. Na zeven ronden zag de Scuderia zich dan ook genoodzaakt om Hamilton naar binnen te halen en de auto definitief terug te trekken. Door deze nulscore raakte de Brit zijn honderdprocentscore aan finishes kwijt en zakte hij in het coureursklassement naar de derde plaats met 191 punten.

Podium voor Verstappen

Max Verstappen kende een solide optreden in de Spaanse hoofdstad en wist met zijn Red Bull beslag te leggen op de tweede trede van het podium. De viervoudig wereldkampioen bracht zijn puntentotaal daarmee op 145 punten, waarmee hij de zesde positie in het wereldkampioenschap bezet. Verstappen kijkt nog altijd tegen een achterstand aan op Charles Leclerc, die na een vierde plaats in de race op 167 punten staat en met één eerdere overwinning de vijfde plaats inneemt.

Lando Norris deed eveneens uitstekende zaken in de strijd om de bovenste posities door zijn McLaren naar de derde plek op het podium te sturen. Norris klom dankzij zijn podiumfinish naar de vierde plaats in het klassement en staat nu op 186 punten, waarmee hij Hamilton tot op slechts vijf punten is genaderd. Zijn teamgenoot Oscar Piastri kende daarentegen een moeizamer weekend en bezet momenteel de zevende plek in het wereldkampioenschap met 120 punten.

Top tien

Isack Hadjar bezet na de wedstrijd in Madrid nog altijd de achtste plaats in de tussenstand van het wereldkampioenschap. De jonge coureur van Red Bull Racing heeft tot dusver 71 punten verzameld. Vlak achter hem staat de Nieuw-Zeelander Liam Lawson, die een keurige negende positie vasthoudt met 59 punten.Pierre Gasly completeert de actuele top tien van de stand bij de coureurs. De Fransman heeft in dienst van Alpine tot dusver 41 punten bijeengereden. Met het verdelen van de punten op het stratencircuit in Spanje hebben de coureurs de pikorde voor de slotfase van het kampioenschap opnieuw vormgegeven, waarbij Antonelli met een comfortabele marge de uitgesproken favoriet blijft voor de wereldtitel.

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

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