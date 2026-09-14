Wolff ziet Russell opnieuw verliezen van Antonelli: "We hebben het over een topcoureur..."
Wolff ziet Russell opnieuw verliezen van Antonelli: "We hebben het over een topcoureur..."Maak ons je Google-favoriet
Toto Wolff heeft na afloop van de F1 Grand Prix van Spanje gereageerd op het teleurstellende optreden van George Russell. De Brit kwam na aanhoudende problemen met zijn tempo na de bandenwissels niet verder dan de vijfde plek, terwijl teamgenoot Andrea Kimi Antonelli ervandoor ging met de overwinning en daarmee zijn leidende positie in het kampioenschap flink verstevigde.
Na de wedstrijd op de Madring gaf Russell zelf al toe dat hij zichzelf niet langer als kanshebber beschouwt voor de wereldtitel nu zijn achterstand 81 punten is. Bij concurrent Ferrari liep de zondag tevens uit op een domper voor Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen viel al vroeg uit door remproblemen en kijkt daardoor nu tegen een gat van 101 punten aan ten opzichte van Antonelli. Mercedes staat er daardoor bijzonder goed bij de constructeurs voor met het oog op de resterende races, en in de stand van de coureurs weigert Wolff Russell af te schrijven.
Snelheid na bandenwissel blijft een raadsel
Wolff zag namelijk dat Russell op bepaalde momenten wel degelijk uitstekende tijden liet noteren op het Spaanse asfalt. "Je kunt aan het einde zien wat voor snelheid hij had toen hij dichter bij Leclerc kwam", begon de Oostenrijker tegenover Formula1.com. "Je weet dat hij het snelst was op de baan, maar na de bandenwissels was de snelheid er niet en ik weet gewoon niet waar het is gebleven. We moeten dit analyseren, want het is duidelijk dat hij het wel in zich heeft en dat de auto het in zich heeft. We moeten het gewoon zien te ontketenen."
Wolff wijst naar indrukwekkende erelijst
Wolff onderstreepte dat niemand hoeft te twijfelen aan de pure kwaliteiten van Russell, ondanks de moeizame periode waar hij nu doorheen gaat. "Wat George betreft, je kunt goede races hebben, slechte races, goede jaren en slechte jaren, maar we hebben het hier over de coureur die alles heeft gewonnen wat je vooraf maar kunt winnen. Elk enkel kartkampioenschap, Formule 3 in zijn debuutjaar, Formula 2 in zijn debuutjaar, en toen naar Williams. Ik bedoel, we hebben het over een topcoureur."
Hij weet echter ook dat de opeenvolging van mindere resultaten mentaal niet in de koude kleren gaat zitten. "We moeten erachter komen wat er voor hem nodig is om dat potentieel te ontketenen, en natuurlijk is er de psychologische kant. Als je zo'n reeks meemaakt als hij dit jaar, krijg je flinke klappen te verwerken, maar de groten herstellen zich en ik denk dat George alles in zich heeft om te vechten voor kampioenschappen."
Mercedes gooit handdoek nog niet in de ring
Wolff wil dan ook niets weten van opgeven in de strijd om de titel, ook al heeft Russell zelf de moed laten zakken en staan er nog maar negen Grands Prix op het programma. "Het is een mechanische sport", legde de teambaas uit. "Je kunt uitvallen, je kunt crashen en dat gebeurt twee keer op rij, en ineens is wat een mooie buffer leek, er niet meer. Dus naar mijn mening moeten we de punten gewoon negeren totdat het wiskundig gezien niet meer realistisch is."
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