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Permane as team principal of Racing Bulls

Racing Bulls-teambaas reageert sarcastisch op Audi-protest: "Leuk, een avondje uit in Parijs"

Permane as team principal of Racing Bulls — Foto: © Red Bull Content Pool

Racing Bulls-teambaas reageert sarcastisch op Audi-protest: "Leuk, een avondje uit in Parijs"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Alan Permane heeft met de nodige dosis sarcasme gereageerd op het protest dat Audi heeft ingediend tegen de uitslag van de F1 Grand Prix van Italië. De teambaas van Racing Bulls lijkt allerminst wakker te liggen van de juridische stappen van de concurrent en kijkt met een knipoog zelfs al uit naar een nieuw reisje richting het International Court of Appeals.

De reden achter de protestactie van de Duitse formatie heeft alles te maken met Yuki Tsunoda. De Japanner mocht na een extra formatieronde op het Autodromo Nazionale Monza namelijk gewoon op zijn originele startplek blijven staan en kwam als tiende over de streep. Tsunoda pakte daarmee het laatste punt voor het wereldkampioenschap, zeven seconden voor Audi-coureur Gabriel Bortoleto die als elfde werd afgevlagd. Bij Audi zijn ze ervan overtuigd dat de FIA-stewards de regels verkeerd hebben toegepast, waardoor de uitslag van Italië op losse schroeven staat. Volgens artikel 5.9.4 van het sportief reglement had een coureur die verantwoordelijk is voor zo'n extra formatieronde immers verplicht vanuit de pitstraat moeten starten. Nu moet bepaald worden of Tsunoda de verantwoordelijke was of niet, nadat hij schuin in zijn gridbox stond, maar niet schuin genoeg dat het als een vaste start had geteld. Audi hoopt zo dat hij alsnog bestraft wordt, waardoor Bortoleto naar P10 op kan schuiven.

Alan Permane kijkt uit naar trip naar Parijs

Permane laat zich echter niet van de wijs brengen door de commotie in zijn reactie op het besluit van Audi om naar de hoogste beroepsinstantie te stappen. De Britse voorman beschouwt een retourtje naar Parijs, waar het International Court of Appeals gevestigd is, dan ook geenszins als een straf en maakt duidelijk dat Racing Bulls vierkant achter Tsunoda blijft staan.

"Nou, het is sowieso altijd fijn om een avondje uit te hebben in Parijs, om te beginnen, of een tweede kort achter elkaar", zo stelt Permane met een sarcastische ondertoon, wijzend op het feit dat we net een soap rondom Monaco achter de rug hebben. "Kijk, we gaan er natuurlijk naartoe en we gaan het team verdedigen en Yuki verdedigen. En ik denk dat ik er niet echt dieper op kan ingaan zolang het nog een open zaak is. Nou ja, eigenlijk is het niet eens een open zaak omdat ik niet denk dat het is... We hebben nog niet eens een melding van de FIA ontvangen. Maar ik weet zeker dat het wel doorgaat en ik vermoed dat we ergens eind oktober naar Parijs afreizen."

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