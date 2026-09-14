'Madring wijzigt circuit na klachten', Verstappen onthult pensioen serieus te hebben overwogen | GPFans Recap

De F1 Grand Prix van Spanje op de Madring ligt achter ons. En in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

De wedstrijd in de Spaanse hoofdstad telde maar liefst vier inhaalacties na de openingsronde. Naar verluidt worden er al plannen opgesteld om het circuit voor volgend jaar te wijzigen. Op die manier moeten er meer inhaalmogelijkheden komen. Lando Norris was één van de coureurs om felle kritiek uit te delen. Hij verloor de race door een ongelukkig getimede virtual safety car en Max Verstappen heeft hem een hart onder de riem gestoken. De Red Bull-coureur deelde overigens ook dat ze het waarschijnlijk bij de volgende rijdersbriefing gaan bespreken. Verder onthulde Verstappen serieus te hebben overwogen met de Formule 1 te stoppen, begrijpt Toto Wolff niks van het uitblijven van resultaten van George Russell, en komt er een grote verandering bij Honda.

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'Madring grijpt in na 'saai' F1-debuut: drie grote wijzigingen voor 2027'

Het Madring-circuit in Madrid ondergaat richting 2027 ingrijpende aanpassingen op drie verschillende baandelen, nadat het officiële Formule 1-debuut afgelopen weekend uitmondde in een inhaalarme optocht. Coureurs en teams toonden zich na afloop van de Spaanse Grand Prix uiterst kritisch over het gebrek aan actie op het asfalt, waardoor circuitfunctionarissen en de autosportbond nu snel maatregelen treffen om het racespektakel voor volgend jaar veilig te stellen. Tijdens de race rondom het IFEMA-complex en Valdebebas vielen buiten de openingsronde immers nauwelijks inhaalacties te noteren, tot grote teleurstelling van het aanwezige publiek en het rijdersveld. Lees hier het hele artikel over aanpassingen aan de Madring.

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Wolff ziet Russell opnieuw verliezen van Antonelli: "We hebben het over een topcoureur..."

Toto Wolff heeft na afloop van de F1 Grand Prix van Spanje gereageerd op het teleurstellende optreden van George Russell. De Brit kwam na aanhoudende problemen met zijn tempo na de bandenwissels niet verder dan de vijfde plek, terwijl teamgenoot Andrea Kimi Antonelli ervandoor ging met de overwinning en daarmee zijn leidende positie in het kampioenschap flink verstevigde. "Je kunt aan het einde zien wat voor snelheid hij had toen hij dichter bij Leclerc kwam", begon de Oostenrijker tegenover Formula1.com. "Je weet dat hij het snelst was op de baan, maar na de bandenwissels was de snelheid er niet en ik weet gewoon niet waar het is gebleven." Lees hier het hele artikel over Toto Wolff die prestaties van George Russell niet snapt.

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Verstappen begrijpt frustratie Norris: "Gaan het bij volgende rijdersbriefing bespreken"

Max Verstappen heeft zijn licht laten schijnen op een mogelijk plan om de virtual safety car-periode in de Formule 1 voortaan te verlengen, zodat iedere coureur de kans krijgt om tijdens een neutralisatie naar binnen te duiken voor een pitstop. De discussie laaide flink op na afloop van de Grand Prix van Spanje, nadat de race voor Lando Norris verpest werd door de ongelukkige timing. "Kijk, ik heb [door de timing van de VSC] ook races gewonnen, en ik heb er races door verloren", begon de Limburger nuchter. "En ja, dit was ontzettend pijnlijk voor Lando om in dit geval een overwinning te verliezen." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die reageert op de frustratie van Lando Norris.

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Honda gooit bestuur F1-motorprogramma om en stelt ervaren Japanner als nieuwe leider aan

Honda heeft een ingrijpende leiderschapswissel aangekondigd binnen de power unit-afdeling. Yoichiro Fukao, die op dit moment actief is als de Deputy Leader van het F1-project, neemt volgende maand het stokje over van Tetsushi Kakuda als Large Project Leader. Kakuda stond tot op heden aan het roer van het motorprogramma. Met de overdracht naar Fukao breekt er een nieuwe fase aan voor de Japanse fabrikant. Honda vond het nodig om de technische leiding tijdig te herstructureren, met name met het oog op de huidige en toekomstige reglementswijzigingen. Lees hier het hele artikel over de leiding bij Honda.

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Norris deelt felle kritiek op Madring: 'Wie keek naar dit ontwerp en dacht: 'Ja, toppie'?

Lando Norris heeft zich na de allereerste F1 Grand Prix van Spanje op de Madring kritisch uitgelaten over de lay-out van het circuit. De McLaren-coureur snapt niet hoe het ontwerp van de nieuwe hybridebaan in de hoofdstad ooit goedgekeurd kon worden en roept op tot fikse aanpassingen om inhalen mogelijk te maken. "Ik vind dat er een paar duidelijke veranderingen moeten worden doorgevoerd. Ze zouden bochten 18 en 19 moeten weghalen. Compleet nutteloos. Laat het gewoon overgaan in een lang recht stuk richting een haarspeldbocht. Ik snap niet hoe iemand naar dit ontwerp kijkt en denkt: 'Ja, toppie!'." Lees hier het hele artikel over de kritiek van Lando Norris.

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Verstappen geeft toe over F1-pensioen: "Serieus over nagedacht om ermee te kappen"

Max Verstappen heeft onthuld dat hij serieus heeft overwogen om direct te stoppen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen zette recent zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis bij Red Bull Racing tot en met 2030. Toch geeft hij toe dat een definitief pensioen voor hem realistischer was dan een overstap naar een concurrerende renstal als McLaren. Gevraagd door BILD naar hoe dicht hij werkelijk bij een afscheid van de Formule 1 stond, liet hij weten: "Nou ja, of je stopt of niet; het is eigenlijk een fiftyfifty-beslissing", lachtte Verstappen, die aangaf dat je alleen maar kunt kiezen tussen wel stoppen of niet stoppen. "Ik heb er serieus over nagedacht om ermee te kappen. Maar ik hou van racen." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen en zijn toekomst in de Formule 1.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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