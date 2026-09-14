Norris deelt felle kritiek op Madring: 'Wie keek naar dit ontwerp en dacht: 'Ja, toppie'?
Norris deelt felle kritiek op Madring: 'Wie keek naar dit ontwerp en dacht: 'Ja, toppie'?Maak ons je Google-favoriet
Lando Norris heeft zich na de allereerste F1 Grand Prix van Spanje op de Madring kritisch uitgelaten over de lay-out van het circuit. De McLaren-coureur snapt niet hoe het ontwerp van de nieuwe hybridebaan in de hoofdstad ooit goedgekeurd kon worden en roept op tot fikse aanpassingen om inhalen mogelijk te maken.
De Formule 1 reisde afgelopen weekend voor het eerst af naar het semi-stratencircuit rondom het IFEMA-complex en de wijk Valdebebas, waarmee de Madrid het stokje van de Grand Prix van Spanje overnam van Barcelona-Catalunya. Over één snelle ronde bleek de baan een mooie uitdaging, maar tijdens de race op zondag veranderde het geheel in een frustrerende optocht zonder echte inhaalmogelijkheden. Er waren zes inhaalacties minder dan in de Grand Prix van Monaco afgelopen juni.
Bocht 18 en 19 moeten verdwijnen
Norris spaarde de baanontwerpers dan ook allerminst en wees vooral naar de laatste sector als de grote schuldige. "Ik vind dat er een paar duidelijke veranderingen moeten worden doorgevoerd. Ze zouden bochten 18 en 19 moeten weghalen. Compleet nutteloos. Laat het gewoon overgaan in een lang recht stuk richting een haarspeldbocht. Ik snap niet hoe iemand naar dit ontwerp kijkt en denkt: 'Ja, toppie!'."
Om zijn punt te onderstrepen, trok de regerend wereldkampioen de vergelijking met het Circuit of the Americas in Austin, waar de opzet van de remzones gevechten juist in de hand werkt. "[De Madring] is fantastisch in de kwalificatie, maar als je een rechte lijn trekt van bocht 17 direct naar 20, met een veel bredere ingang zoals bocht 1 of bocht 10 in Austin, en dan een grote haarspeldbocht... Weet je, dan creëer je veel betere kansen voor iedereen."
Voorwaarde voor terugkeer naar Madrid
Toch denkt Norris dat de race in Madrid met de nodige ingrepen wel degelijk een blijvend succes kan worden op de kalender. "Ja, ik denk dat er veel kansen liggen. Ik denk dat ze hiervan een baan kunnen maken die goed is voor races, en ik kijk ernaar uit om hier volgend jaar terug te komen, mits ze deze aanpassingen doorvoeren. Want ik vind het een baan die erg leuk is om op te rijden [in de kwalificatie] en het kan een geweldig circuit worden. Maar mij betreft is het nu geen geweldig circuit [voor races]."
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