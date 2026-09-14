close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Norris in Canada

Norris deelt felle kritiek op Madring: 'Wie keek naar dit ontwerp en dacht: 'Ja, toppie'?

Norris in Canada — Foto: © IMAGO
1 reactie

Norris deelt felle kritiek op Madring: 'Wie keek naar dit ontwerp en dacht: 'Ja, toppie'?

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Lando Norris heeft zich na de allereerste F1 Grand Prix van Spanje op de Madring kritisch uitgelaten over de lay-out van het circuit. De McLaren-coureur snapt niet hoe het ontwerp van de nieuwe hybridebaan in de hoofdstad ooit goedgekeurd kon worden en roept op tot fikse aanpassingen om inhalen mogelijk te maken.

De Formule 1 reisde afgelopen weekend voor het eerst af naar het semi-stratencircuit rondom het IFEMA-complex en de wijk Valdebebas, waarmee de Madrid het stokje van de Grand Prix van Spanje overnam van Barcelona-Catalunya. Over één snelle ronde bleek de baan een mooie uitdaging, maar tijdens de race op zondag veranderde het geheel in een frustrerende optocht zonder echte inhaalmogelijkheden. Er waren zes inhaalacties minder dan in de Grand Prix van Monaco afgelopen juni.

Bocht 18 en 19 moeten verdwijnen

Norris spaarde de baanontwerpers dan ook allerminst en wees vooral naar de laatste sector als de grote schuldige. "Ik vind dat er een paar duidelijke veranderingen moeten worden doorgevoerd. Ze zouden bochten 18 en 19 moeten weghalen. Compleet nutteloos. Laat het gewoon overgaan in een lang recht stuk richting een haarspeldbocht. Ik snap niet hoe iemand naar dit ontwerp kijkt en denkt: 'Ja, toppie!'."

Om zijn punt te onderstrepen, trok de regerend wereldkampioen de vergelijking met het Circuit of the Americas in Austin, waar de opzet van de remzones gevechten juist in de hand werkt. "[De Madring] is fantastisch in de kwalificatie, maar als je een rechte lijn trekt van bocht 17 direct naar 20, met een veel bredere ingang zoals bocht 1 of bocht 10 in Austin, en dan een grote haarspeldbocht... Weet je, dan creëer je veel betere kansen voor iedereen."

Related image
Related image

Voorwaarde voor terugkeer naar Madrid

Toch denkt Norris dat de race in Madrid met de nodige ingrepen wel degelijk een blijvend succes kan worden op de kalender. "Ja, ik denk dat er veel kansen liggen. Ik denk dat ze hiervan een baan kunnen maken die goed is voor races, en ik kijk ernaar uit om hier volgend jaar terug te komen, mits ze deze aanpassingen doorvoeren. Want ik vind het een baan die erg leuk is om op te rijden [in de kwalificatie] en het kan een geweldig circuit worden. Maar mij betreft is het nu geen geweldig circuit [voor races]."

Gerelateerd

McLaren Lando Norris Grand Prix van Spanje Madrid

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Verstappen begrijpt frustratie Norris: "Gaan het bij volgende rijdersbriefing bespreken"

Verstappen begrijpt frustratie Norris: "Gaan het bij volgende rijdersbriefing bespreken"

  • Vandaag 17:26
  • 6
Norris is er helemaal klaar mee bij Sky Sports: "Geen domme vragen, alsjeblieft"

Norris is er helemaal klaar mee bij Sky Sports: "Geen domme vragen, alsjeblieft"

  • 1 uur geleden
Madring F1-circuit lijkt wel door AI-ontworpen | GPFans Raceteam Podcast

Madring F1-circuit lijkt wel door AI-ontworpen | GPFans Raceteam

  • 2 uur geleden
Wolff ziet Russell opnieuw verliezen van Antonelli: "We hebben het over een topcoureur..."

Wolff ziet Russell opnieuw verliezen van Antonelli: "We hebben het over een topcoureur..."

  • Vandaag 16:47
  • 3
FIA deelt boete uit aan Norris en onderzoekt Verstappen, Mercedes en meer

FIA deelt boete uit aan Norris en onderzoekt Verstappen, Mercedes en meer

  • 12 september 2026 17:48
  • 13
Norris reageert ferm na opmerking over drankje: 'Mag drinken wat ik wil'

Norris reageert ferm na opmerking over drankje: 'Mag drinken wat ik wil'

  • Gisteren 17:23
  • 8

Net binnen

20:58
Verstappen geeft toe over F1-pensioen: "Serieus over nagedacht om ermee te kappen"
20:14
Norris is er helemaal klaar mee bij Sky Sports: "Geen domme vragen, alsjeblieft"
19:36
Podcast
Madring F1-circuit lijkt wel door AI-ontworpen | GPFans Raceteam
18:35
Honda gooit bestuur F1-motorprogramma om en stelt ervaren Japanner als nieuwe leider aan
18:02
Racing Bulls-teambaas reageert sarcastisch op Audi-protest: "Leuk, een avondje uit in Parijs"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen geeft toe over F1-pensioen: "Serieus over nagedacht om ermee te kappen" Max over zijn toekomst

Verstappen geeft toe over F1-pensioen: "Serieus over nagedacht om ermee te kappen"

41 minuten geleden
Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje Samenvatting race

Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje

Gisteren 16:40 18
'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen' Gianpiero Lambiase

'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'

12 september 2026 14:51 4
Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom Audi in hoger beroep

Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom

12 september 2026 09:03 1
Ontdek het op Google Play
x