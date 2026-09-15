FIA onder vuur na incident tussen Verstappen en Hamilton: "Het slaat nergens op"
FIA onder vuur na incident tussen Verstappen en Hamilton: "Het slaat nergens op"Maak ons je Google-favoriet
Christijan Albers is van mening dat de manier waarop er door de FIA naar incidenten zoals die tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de Grand Prix van Spanje wordt gekeken, geen eerlijke manier is. Daarnaast is het volgens de voormalig Formule 1-coureur niet altijd duidelijk of er ingegrepen gaat worden, waardoor de teams uit voorzorg soms zelf kiezen om te handelen.
Verstappen ging te midden van de chaos van de start wijd in de eerste bocht van de Grand Prix van Spanje, naar eigen zeggen om een crash met Hamilton te voorkomen, waarna hij zijn weg vervolgde. De Red Bull Racing-coureur profiteerde kort hierna van een foutje van Antonelli, waardoor Verstappen de tweede plaats in de wedstrijd overnam. Red Bull Racing kwam vervolgens over de boordradio bij Verstappen met het verzoek om de positie aan Hamilton terug te geven, omdat ze bang waren dat de FIA anders een tijdstraf uit zou delen. Verstappen was witheet, omdat hij om Hamilton langszij te laten gaan, ook de tweede plaats weer aan Antonelli af moest staan.
Verstappen gaf plek terug aan Hamilton
"Ik ben blij dat Red Bull zijn werk goed doet en dat de FIA zo traag is, waardoor er wordt ingegrepen", vertelt Albers in de podcast van De Telegraaf. "Ik denk dat ze de juiste keuze hebben gemaakt. Het was natuurlijk jammer dat hij Kimi ook voorbij was gegaan nadat Kimi een foutje maakte, waardoor Max ook die plaats terug moest geven. Maar ik denk dat dit de beste optie was. Er was geen andere keuze. Voor beide coureurs is wat te zeggen. Max heeft de snelheid, Lewis moet echt heel hard remmen om te voorkomen dat Norris tegen hem aanrijdt."
Vreemde regel in de Formule 1
Volgens Albers gaat het mis bij een regel waar al vaker kritiek op is geweest in de Formule 1: volgens de reglementen is de bocht van de coureur die als eerste bij de apex aankomt. In de praktijk levert deze regel soms vreemde situaties op. Als een coureur als eerste bij de apex aankomt, omdat hij veel te hard de bocht invliegt en de bocht vervolgens nooit meer kan halen, is de bocht nog steeds 'van hem'. "Het slaat eigenlijk nergens op, want anders kan je nooit inhalen", vervolgt Albers. "Daar ga je nooit uitkomen. Het probleem is die regel. Het is niet helemaal fair en heeft niets met racen te maken."
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