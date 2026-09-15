Peter Windsor is diep onder de indruk van het optreden van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Spanje. Volgens de voormalig Formule 1-teammanager en analist is de wijze waarop de Limburger naar de tweede plaats reed op het nieuwe stratencircuit Madring in Madrid een schoolvoorbeeld voor de voltallige autosportwereld.

De zilveren bokaal in de Spaanse hoofdstad betekende voor Verstappen zijn zesde podiumfinish van het huidige Formule 1-seizoen. In de strijd om het wereldkampioenschap bezet de kopman van Red Bull Racing momenteel de zesde stek, op grote afstand van klassementsleider Kimi Antonelli en diens Mercedes-stalgenoot George Russell. Waar Verstappen in voorgaande seizoenen met grote regelmaat wist te domineren, beschikt Red Bull dit jaar niet over een sterke bolide en moet hij het opnemen tegen snellere concurrenten van McLaren en Mercedes.

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Windsor noemt optreden Verstappen een schoolvoorbeeld

In een video-analyse op het YouTube-kanaal van Cameron CC legt Windsor uit dat de ware klasse van een topcoureur juist naar boven komt wanneer het materiaal te wensen overlaat: "Mijn reactie op Madrid is dat dit wederom een voorbeeld was van een ongelooflijk optreden van Max Verstappen, dat echt symbool voor hem staat. Hij finishte zelfs tweede in een zwakkere auto", zo steekt de Britse analist van wal. "Wat een genot is het om deze gast te zien rijden in een mindere auto. Hij versloeg de Ferrari's in de kwalificatie, plus een McLaren en een Mercedes en eindigde als tweede. Dat is ongelooflijk."

Volgens Windsor moeten autosportliefhebbers de huidige situatie dan ook koesteren: "Iedereen mag van geluk spreken dat ze een coureur van dit niveau in een mindere auto mogen zien rijden. Ze kunnen zien wat hij met de auto doet en hoe hij het laat werken. Dit is een les voor iedereen. Dit is een schoolvoorbeeld van hoe je een racecoureur moet zijn. Je kunt dit altijd veel beter zien als een coureur in een slechte auto zit. Het is geen slechte auto, maar wel een mindere auto. Je kunt nu meer zien dan als hij in een winnende auto zit en gewoon domineert."

Complimenten voor Lambiase na lastige teamorder

Naast de stuurmanskunsten van Verstappen zag Windsor ook een heldenrol weggelegd voor diens vaste race engineer bij Red Bull Racing, Gianpiero Lambiase. Na een agressieve openingsfase moest Lambiase over de boordradio ingrijpen en zijn coureur vertellen dat hij twee plekken moest prijsgeven: "Ik werd betoverd door de race van Max, van het begin tot het eind", verklaart Windsor over de schermutselingen op de Madring. "Ik moet Gianpiero Lambiase wel complimenten geven dat hij zo dapper was dat hij degene was die zei dat Max de plek aan Lewis moest teruggeven. Wow, dat is echt de slechtste baan in de wereld, want je weet gewoon hoe Max gaat reageren. Dat kun je invullen."

Het inleveren van die posities kwam hard aan bij de viervoudig wereldkampioen, die direct na de start fel naar voren was geschoten: "Het was niet één positie, maar twee posities, waar hij heel hard voor had gewerkt. Hij haalde Kimi tijdens de openingsronde buitenom in om op te schuiven naar P2. Die plek moest hij ook inleveren. Kun je je voorstellen hoeveel dat met Max deed?" Ondanks die tegenvaller liet de Nederlander zich niet van de wijs brengen. In de slotfase van de race wist Verstappen McLaren-coureur Lando Norris vakkundig achter zich te houden en sleepte hij alsnog de tweede plaats uit het vuur.

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