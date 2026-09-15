Russell ontgoocheld na Madrid: 'VSC perfect voor Antonelli, ontzettend frustrerend voor ons'
Russell ontgoocheld na Madrid: 'VSC perfect voor Antonelli, ontzettend frustrerend voor ons'Maak ons je Google-favoriet
George Russell heeft met teleurstelling teruggeblikt op zijn race in de F1 Grand Prix van Spanje. Een gewaagde strategische gok van Mercedes viel door een neutralisatie compleet in het water. De Brit stak na afloop zijn frustratie over de timing van de virtual safety car dan ook niet onder stoelen of banken, en zette tevens grote vraagtekens bij de inhaalmogelijkheden op het stratencircuit in Madrid.
De Duitse renstal besloot Russell op de harde compound te laten starten om zodoende een uitzonderlijk lange eerste stint te rijden. Het plan was om door te gaan tot ongeveer de veertigste ronde en toe te slaan zodra de coureurs op het zachtere rubber naar binnen moesten voor hun verplichte pitstop. Die rivalen waren immers op softs of mediums begonnen en werden rond ronde 15 al in de pitstraat verwacht. Een neutralisatie voor Lance Stroll in ronde 14 gooide die tactische opzet echter volledig overhoop, waardoor het strategische voordeel voor Russell op slag veranderde in een fikse achterstand.
Timing van safety car nekt strategie van Russell
Russell legde bij Viaplay uit dat het risico bewust was genomen, maar dat het geluk simpelweg niet aan zijn kant stond. "Niet echt, om eerlijk te zijn, want we namen het risico om op de harde band te starten", begon de Mercedes-coureur ontgoocheld. "We wilden ronde 40 halen en we wisten dat de coureurs op de zachte en de medium band ongeveer in ronde 15 zouden stoppen. En toen kwam de virtual safety car in ronde 14. Het had qua timing echt niet beter kunnen uitpakken voor hen en niet slechter voor de coureurs op de harde band. Dat was ontzettend frustrerend." Russell moest uiteindelijk genoegen nemen met de vijfde plaats, terwijl teamgenoot Kimi Antonelli profiteerde en de overwinning opeiste.
Russell niet te spreken over baanontwerp in Madrid
Russell sloot zich direct bij de conclusie over het gebrek aan inhaalmogelijkheden aan en spaarde het ontwerp van de Madring allerminst in zijn analyse. "Nee, ik denk dat je het daarmee perfect samenvat." Hoewel hij lovend was over de festiviteiten en het publiek rondom het Grand Prix-weekend, had hij wel een duidelijke boodschap voor de ontwerpers van de baan. "Over het algemeen vind ik dat ze het geweldig hebben gedaan met het evenement. Maar ik denk wel dat het circuit meer potentie heeft en ze moeten ons echt een inhaalmogelijkheid geven. Momenteel is die er simpelweg helemaal niet."
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