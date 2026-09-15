Verstappen wil F1-coureurs zelf circuits laten ontwerpen: "Dan krijg je meer inhaalacties"
Verstappen wil F1-coureurs zelf circuits laten ontwerpen: "Dan krijg je meer inhaalacties"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft geen spaan heel gelaten van de lay-outs van moderne Formule 1-stratencircuits, zoals de Madring waar afgelopen weekend de Grand Prix van Spanje werd verreden. Volgens de Red Bull Racing-coureur belemmeren deze ontwerpen het inhalen en zijn ze technisch gezien volstrekt onlogisch.
Verstappen stelt dat de huidige baanontwerpers er weinig kaas van hebben gegeten en dat de F1-coureurs voortaan zelf het voortouw zouden moeten nemen bij het tekenen van circuits. Jarno Zaffell van Studio Dromo ontworp de baan in de Spaanse hoofdstad, voordat Tilke Engineering & Architects het project overnam. Bij Viaplay werd er specifiek ingehaakt op de veelbesproken kombocht La Monumental en werd de Limburger gevraagd of dat nou eigenlijk leuk was om te rijden.
Verstappen hekelt ontwerp van kombocht La Monumental
Het antwoord van Verstappen liet aan duidelijkheid niets te wensen over en wees op een fundamentele fout van de tekenaars. "Ze hebben hem verkeerd om gelegd!", stelde hij resoluut vast. Het verloop van de hellingshoek zou totaal niet stroken met het acceleratiepunt van de huidige F1-bolides. "Hoe ze de banking erin hebben gelegd... Je gaat er eerst in en dan is er bijna geen banking. Maar daar moet je juist, omdat je nog aan het accelereren bent, het meeste hebben. En daarna moet je hem eigenlijk laten afvlakken."
Coureurs zelf achter de tekentafel
Verstappen pleitte ervoor om de coureurs zelf achter de tekentafel te zetten. "We moeten gewoon de rijders die banen laten maken, want ze snappen er niet zoveel van", oordeelde hij snoeihard over de ontwerpers. "Je kunt niet inhalen, alle bochten gaan... Onder het remmen ben je aan het sturen! Nee, er is niet logisch over nagedacht."
Mochten de coureurs daadwerkelijk inspraak krijgen bij het ontwerp, dan levert dat volgens de viervoudig wereldkampioen direct een beter spektakel op de baan op. "Dan krijg je op bepaalde circuits wel een leuker circuit. En meer inhaalacties, dat is zeker." Verstappen wees daarbij naar de eerste bocht van het Circuit of the Americas in Texas als schoolvoorbeeld van een lay-out die wél slaagt. "Vooral alle remzones moet je proberen altijd zo recht mogelijk te maken, zoals in Austin bijvoorbeeld, die eerste bocht. Daar is heel veel ruimte - dat soort dingen. Oké, ik weet dat dit een stratencircuit is, maar je kan op bepaalde plekken echt wel wat dingen beter ontwerpen."
Problemen met kerbstones in bocht 5 en 6
Daarnaast stipte de Red Bull-kopman de opvallende plaatsing van de kerbstones in de vijfde en zesde bocht aan, waar de auto's aan de lopende band hard overheen stuiteren. "Daar is ook niet handig over nagedacht. Het is ook gewoon niet leuk. Je klapt er de hele tijd zo vol overheen", zei hij gefrustreerd over de uitvoering van de chicanes. Volgens hem kijken de verantwoordelijken simpelweg niet naar praktische oplossingen om dit te verhelpen. "Daar kun je ook over nadenken: misschien een ander soort kerbs ontwikkelen. Maar daar wordt allemaal niet over nagedacht", besloot hij met een veelzeggende grijns.
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