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Slater after winning F3 in Hungary

Audi F1-junior Slater als eerste Formule 2-coureur voor 2027 aangekondigd

Slater after winning F3 in Hungary — Foto: © IMAGO

Audi F1-junior Slater als eerste Formule 2-coureur voor 2027 aangekondigd

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Freddie Slater maakt in 2027 de overstap naar het FIA Formule 2-kampioenschap. Het achttienjarige talent van het Audi F1 Team heeft zijn handtekening gezet bij Invicta Racing.

De promotie is een belangrijke volgende stap op weg naar de koningsklasse van de autosport. Slater debuteerde dit seizoen in de FIA Formule 3 en wist daar meteen flinke indruk te maken. De Britse coureur werd begin dit jaar gepresenteerd als het allereerste talent binnen het officiële juniorenprogramma van Audi en treedt in F2 bij Invicta in de voetsporen van eerdere kampioenen.

Freddie Slater maakt indruk in Formule 3

In zijn debuutseizoen in de Formule 3 vocht Slater tot de allerlaatste ronde op het stratencircuit op de Madring mee om het felbegeerde kampioenschap. De Trident-coureur moest de titel uiteindelijk nipt aan Ugo Ugochukwu laten en sloot het jaar af als vice-kampioen. Hij won slechts één hoofdrace, maar door constant punten te scoren en in bijna de helft van de races op het podium te belanden, wist hij lange tijd aan de leiding te gaan van de tussenstand.

De promotie naar het voorportaal van de Formule 1 is het logische gevolg van zijn stormachtige opmars in de autosport. Voordat hij aan zijn Formule 3-campagne begon, reed Slater al een indrukwekkende erelijst bijeen. Zo pakte hij in 2023 de Ginetta Junior-titel, zelfs nadat hij de laatste zeven races miste, schreef hij in 2024 zowel het Italiaanse als het UAE Formule 4-kampioenschap op zijn naam en kroonde hij zich in 2025 tot kampioen in het Formula Regional European Championship.

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Audi bevestigt stap naar Invicta Racing

Audi heeft zojuist aangekondigd dat hun juniorcoureur de stap zal zetten richting de Formule 2. Met de keuze voor Invicta Racing kiest het opleidingstraject van Audi, onder leiding van Allan McNish, voor een bewezen topformatie. Ze pakten in 2024 en 2025 achtereenvolgens de titels in de Formule 2 en bracht met coureurs als Gabriel Bortoleto al talent naar de Formule 1. Slater is meteen de allereerste coureur die officieel is bevestigd voor het F2-seizoen van 2027.

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