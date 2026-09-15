Andrea Kimi Antonelli pakte de overwinning tijdens de F1 Grand Prix van Spanje, nadat hij op de Madring wist te profiteren van een uitstekend getimede virtual safety car. De jonge Mercedes-coureur gaf na afloop echter eerlijk toe dat hij het geluk aan zijn zijde had en dat een tweede plek gezien de pure snelheid misschien meer verdiend was geweest.

Het werd voor de huidige leider in het wereldkampioenschap een enerverende race in de Spaanse hoofdstad. Vanaf de start zocht hij meteen de aanval bij Lando Norris, maar na een momentje in de openingsfase van de wedstrijd koos hij eieren voor zijn geld met het oog op de wereldtitel. Uiteindelijk werd de race alsnog in Antonelli's voordeel besloten door perfect teamwork via de boardradio en een snelle reactie op de neutralisatie voor de stilgevallen Aston Martin van Lance Stroll.

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Antonelli dankt overwinning aan communicatie met 'Bono'

Antonelli legde na de finish uit dat een tijdige waarschuwing van zijn race-engineer Peter Bonnington de basis legde voor de zege. "Het was een heel zware race, absoluut niet makkelijk", blikte hij terug bij Viaplay. "Eerlijk gezegd denk ik dat we meer een tweede plaats verdienden dan P1, want we hadden geluk met de timing van de VSC. Ook was de communicatie met 'Bono' uitstekend. Bij het ingaan van de laatste sector vertelde hij me dat er mogelijk een VSC aan zat te komen. Ik heb mijn tempo bewust laten zakken en expres wat extra afgeremd om te zien of ik de neutralisatie precies voor de ingang van de pitstraat kon meepakken."

Die berekende actie betaalde zich meteen uit, want Antonelli kon nog net naar binnen duiken voor een vers setje Pirelli's. Daarmee troefde hij Norris af, die de zege door de ongelukkige timing uit handen zag glippen. "Het pakte ontzettend goed uit, een betere timing was niet mogelijk. Het was ook krap, want ik stond op het punt om de ingang te passeren. Ik heb me op dat moment zeker gelukkig geprezen. Maar los daarvan was het een heel sterke race."

Bewuste keuze voor het kampioenschap

Antonelli blikte ook terug op de spectaculaire start waarin hij flink aandrong bij Norris, wat leidde tot een hachelijk moment met het afsteken van de tweede chicane. "Ik probeerde het bij de start wel bij Lando. Ik zat er een paar keer heel dichtbij, maar het was simpelweg te krap. Als ik op dat moment niet om het kampioenschap had gevochten, had ik gewoon ingestuurd. Dan had ik de bocht alsnog geprobeerd te halen. Maar omdat ik besefte dat ik me absoluut geen crash kon veroorloven, besloot ik eieren voor mijn geld te kiezen, rechtdoor te schieten en de positie terug te geven."

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Verwarring met Verstappen

Het afsnijden van de chicane zorgde vervolgens voor een bijzondere situatie vooraan in het veld, waar Max Verstappen ook aan hem voorbijging. Red Bull had Verstappen daarna de opdracht om de positie niet alleen aan Antonelli terug te geven, maar ook aan Lewis Hamilton. Verstappen had namelijk de eerste chicane afgestoken om voor de Ferrari terecht te komen, en race-engineer Gianpiero Lambiase wilde voorkomen dat zijn coureur bestraft werd.

"Die situatie was een beetje ongemakkelijk, omdat Max me daarna ook inhaalde", zei de Italiaan over dat moment. "Vervolgens was het heel bizar dat hij de positie moest teruggeven aan mij én Lewis. Ik was eerst even behoorlijk in de war. Maar afgezien daarvan hadden we vooral aan het einde van de race een enorm goede pace op de harde band." Dankzij de overwinning in Madrid heeft Antonelli uitstekende zaken gedaan voor het kampioenschap. Zijn voorsprong op teamgenoot George Russell, die vijfde werd, is nu 81 punten.

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