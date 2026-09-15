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Max Verstappen, Red Bull, Silverstone, Britain, 2026

Verstappen over 'gevaarlijke' Madring: "Wat is te gevaarlijk? Dat is van de trap vallen ook"

Max Verstappen, Red Bull, Silverstone, Britain, 2026 — Foto: © IMAGO

Verstappen over 'gevaarlijke' Madring: "Wat is te gevaarlijk? Dat is van de trap vallen ook"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen heeft geen blad voor de mond genomen na de F1 Grand Prix van Spanje. Waar de Red Bull Racing-coureur zich eerder al zeer kritisch uit liet over de lay-out van de Madring, is hij tevens niet te spreken over de veiligheid. Volgens de Limburger brengt het hybridecircuit rondom het IFEMA-complex onnodig grote risico's met zich mee, waarbij vooral de blinde bochten voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen.

Met name in de tweede sector hekelt Verstappen de grote risico's op het moment dat een coureur daar de controle verliest. "De auto komt gewoon niet fatsoenlijk tot leven", legde hij tegenover Viaplay uit over het gevoel in de huidige Formule 1-bolides op het krappe asfalt in de Spaanse hoofdstad. "Ik moet zeggen, het is ook best wel gevaarlijk op bepaalde plekken hier als je een momentje hebt. Dat is ook niet helemaal ideaal."

Verstappen waarschuwt voor blinde bochten in sector twee

Hij maakte daarbij direct een vergelijking met het Jeddah Corniche Circuit in Saoedi-Arabië, waar coureurs al vaker hun zorgen over uitspraken vanwege het gebrek aan zicht en minimale uitloopzones. "Die tweede sector, bepaalde blinde bochten ook... Een beetje hetzelfde als in Djedda, wat we al heel vaak hebben gezegd: als je alleen rijdt, oké, prima. Maar als je natuurlijk bepaalde stukken volgas de bocht omkomt en de auto voor je raakt de muur, dan kan je flink ongelukken krijgen. En het is ook niet altijd natuurlijk dat als iemand crasht dat er meteen een gele vlag is, dus daar moet je ook rekening mee houden", waarschuwde Verstappen. Op de vraag of het circuit op bepaalde delen simpelweg te gevaarlijk is ontworpen, reageerde hij nuchter: "Wat is te gevaarlijk? Ik kan hier ook van de trap vallen, dat is ook gevaarlijk. Maar het is wel gevaarlijker dan je eigenlijk wilt."

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Traditionele circuits moeten wijken

Daarnaast baalt Verstappen ervan dat de Formule 1 steeds meer richting dit soort locaties beweegt ten koste van klassieke circuits. Ook al ziet hij dat de organisatie rondom de Spaanse beurshallen flink heeft uitgepakt, het blijft tegen zijn racehart indruisen. "Het is hier mooi opgebouwd, maar ik ben er natuurlijk nog steeds geen fan van", stelde hij vast. "Maar dat heeft gewoon meer te maken met dat het een stratencircuit is. Ik wil er natuurlijk niet te negatief over doen, maar je komt naar dit soort circuits toe, terwijl een paar heel mooie circuits verdwijnen van de kalender af. Dat is jammer. Dat blijft jammer."

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