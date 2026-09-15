Christijan Albers hoopt vurig dat Red Bull Racing de poot stijf houdt rondom het aanstaande vertrek van Gianpiero Lambiase naar McLaren. Volgens de voormalig Formule 1-coureur moet de renstal de vertrouwde race-engineer van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen dwingen zijn termijn uit te zitten. Lambiase verruilt de Oostenrijkse formatie voor een topfunctie als Chief Racing Officer bij de Britse concurrent, maar in de podcast van De Telegraaf laat Albers optekenen dat hij moedeloos wordt van de transferpolitiek van McLaren.

De aanstaande overstap van Lambiase markeert het einde van een tijdperk. Sinds de overstap van Verstappen naar Red Bull Racing in 2016 vormt het duo een van de meest succesvolle en herkenbare combinaties op de Formule 1-grid. Op papier staat de overgang naar Woking gepland voor 2028, maar in de paddock doen geruchten de ronde dat McLaren er alles aan doet om de Brit al aanzienlijk sneller in te lijven. Hoewel Red Bull de interne opvolging al op poten heeft gezet, vindt Albers dat de formatie voet bij stuk moet houden en Lambiase zijn volledige contract of een verplichte periode van gardening leave moet laten uitzitten.

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Albers stoort zich aan werkwijze McLaren

In de podcast van De Telegraaf legt Albers uit dat hij met een dubbel gevoel naar de overstap kijkt. Enerzijds kent hij de hoofdrolspelers persoonlijk, anderzijds heeft hij grote moeite met de handelswijze van McLaren. "En weet je wat het is? Aan de ene kant heb ik gevoelens, want ik ken iemand heel goed en aan de andere kant heb ik een mening. Ik zou zeggen: Ja, ik hoop dat hij zo snel mogelijk bij McLaren kan werken", trapt de analist af. "Aan de andere kant zeg ik ja, ik hoop gewoon dat Red Bull de poot stijf houdt. En dat hij gewoon echt een jaar vakantie heeft, omdat ik gewoon een beetje moedeloos ben geworden hoe McLaren eigenlijk tekeer is gegaan om overal alleen maar personeel weg te halen de laatste jaren."

De voormalig Minardi- en Spyker-rijder stelt dat een fikse promotie de enige manier was voor McLaren om Lambiase los te weken bij Red Bull. "Als je de tegenpartij bent, zoals McLaren, dan weet je ook: als ik hem een vergelijkbare baan aanbied, heeft hij geen kans om zich verder te ontwikkelen binnen het bedrijf", zo legt Albers uit. "Daarnaast speelt mee dat hij natuurlijk veel ervaring heeft. Hij heeft gekeken naar wat degene boven hem deed en heeft daardoor veel meegemaakt en geleerd over hoe het werkt. Dat stelt hem in staat om die volgende stap te zetten."

Leegloop bij Red Bull Racing

Volgens Albers is Red Bull Racing simpelweg het slachtoffer geworden van het eigen succes. Zodra een team domineert, proberen kapitaalkrachtige concurrenten de sleutelfiguren los te weken. "Als je een topteam hebt, wereldkampioenschappen en constructeurstitels binnenhaalt, dan wordt er vanzelf aan de tafelpoten getrokken", vervolgt Albers. "Er wordt aan de stoelen getrokken en uiteindelijk wordt je team gewoon leeggeroofd. Dat vergeten mensen heel vaak. Red Bull is natuurlijk niet meer hetzelfde Red Bull als drie of vier jaar geleden, toen Max zijn laatste wereldtitel won. Toen was er al sprake van een gigantische leegloop. Niet omdat mensen uit vrije wil vertrokken, maar omdat ze elders betere functies en hogere salarissen kregen aangeboden."

Toch heeft Albers ook begrip voor de engineer zelf. Bij McLaren krijgt Lambiase een overkoepelende directiefunctie direct onder teambaas Andrea Stella. "Nu zie je dat ook bij GP. Hij heeft natuurlijk een goede keuze voor zichzelf gemaakt, omdat hij daar verder kan groeien. Daar ben ik honderd procent van overtuigd", aldus de oud-coureur.

Tom Hart volgt Lambiase op

Door het vertrek van Lambiase komt er een felbegeerde plek vrij aan de pitmuur van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal heeft die positie inmiddels intern opgevuld met Tom Hart. Hart was als performance engineer al nauw betrokken bij de triomfen van Verstappen. Eerder leek hij hard op weg naar Williams om daar aan de slag te gaan als de race-engineer van Alexander Albon, maar Red Bull besloot die overstap op het allerlaatste moment tegen te houden om de rust rondom Verstappen te bewaren. Red Bull heeft de vervanger van Lambiase officieel bevestigd, waarbij de viervoudig wereldkampioen zelf een doorslaggevende stem had in de promotie van Hart tot zijn nieuwe vaste man over de boordradio.

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