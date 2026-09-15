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Nico Rosberg

Sainz slaat terug naar Rosberg na kritiek op Madring-circuit

Nico Rosberg — Foto: © IMAGO

Sainz slaat terug naar Rosberg na kritiek op Madring-circuit

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Carlos Sainz heeft van zich afgebeten na felle kritiek van voormalig Formule 1-wereldkampioen Nico Rosberg over het nieuwe stratencircuit in Madrid.

Na afloop van de Grand Prix van Spanje op de Madring wees Rosberg de Spanjaard openlijk aan als mede-verantwoordelijke voor het gebrek aan spektakel en inhaalacties, omdat de Williams-coureur als ambassadeur betrokken was bij het project. Het debuut op het 5,47 kilometer lange semi-urbane circuit rondom het IFEMA-complex en Valdebebas draaide afgelopen weekend uit op een optocht. Inhalen bleek nagenoeg onmogelijk, waarna meerdere coureurs klaagden over de krappe lay-out met 22 bochten. Rosberg ging in zijn hoedanigheid als analist bij de Britse televisiezender Sky Sports F1 echter een stap verder door de schuld direct bij Sainz neer te leggen: "Carlos Sainz was de ambassadeur, dus moeten we Carlos Sainz bekritiseren."

Kritiek van Rosberg

Sainz liet die aantijging niet zomaar aan zich voorbijgaan en maakt duidelijk dat hij inhoudelijk niets te maken heeft gehad met het uiteindelijke baanontwerp van de Madring. "Toen ik tekende om ambassadeur te worden, was de lay-out van de baan al lang en breed ontworpen en was hij goedgekeurd door de FIA. Ik was zelf ook behoorlijk geïrriteerd omdat ik heel graag had willen bijdragen."

Veiligheidszorgen

Sainz uitte tijdens het raceweekend zelf overigens ook al bedenkingen over het circuit, al spitste hij die vooral toe op de veiligheid. De Spanjaard maakte zich ernstige zorgen over het zicht bij topsnelheden van 260 tot 270 kilometer per uur langs de betonnen muren. Hij vergeleek die blinde, razendsnelle passages met circuits als Djedda en Bakoe en pleitte voor aanpassingen om gevaarlijke situaties af te wenden.

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