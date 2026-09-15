Lando Norris kijkt met gemengde en gefrustreerde gevoelens terug op de F1 Grand Prix van Spanje. Hoewel de McLaren-coureur over een oppermachtige pace beschikte, greep hij naast de overwinning en moest hij genoegen nemen met de derde trede op het podium.

Norris vertrok op de Madring vanaf pole position, maar zag de zege door een ongelukkig getimede virtual safety car en de strategische omstandigheden eromheen naar Kimi Antonelli gaan, terwijl Max Verstappen als tweede over de streep kwam. "Ik ben teleurgesteld", begon hij tegenover Viaplay. "Ik ben wel blij met mijn eigen optreden en blij met de prestaties van het team. We hebben in de kwalificatie geweldig werk geleverd en voor de race gaven ze me een geweldige auto. We waren met een ruime marge het snelst. We waren té snel. Als ik langzamer was geweest, had ik de race gewonnen", zo doelt hij op het feit dat hij anders wel de pits had kunnen bezoeken.

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Norris waarschuwt McLaren voor zaterdagprestaties

Ondanks zijn dominante optreden in de Spaanse hoofdstad wil de regerend wereldkampioen zich niet blindstaren op de snelheid in de race. Gevraagd of die pace het belangrijkste positieve punt was van het weekend, plaatste hij direct een kritische kanttekening bij de kwalificatie van McLaren. "Ik kan niet simpelweg vertrouwen op het rijden van perfecte rondjes in de kwalificatie. Op zaterdag zijn we niet snel genoeg. We hebben meer nodig van de auto, we hebben betere prestaties nodig. We hebben iets extra's nodig", zo vertelde hij stellig.

Norris legde uit dat er achter de schermen werk aan de winkel is om de balans tussen het kwalificatietempo en de racepace beter voor elkaar te krijgen, ondanks zijn pole position van zaterdag. "Op zondag waren we het snelst, dus we moeten begrijpen of we de zaken op zaterdag kunnen verbeteren. Er is niet veel dat je kunt doen. Maar op zondag lijken we zeker een stap voor te liggen op iedereen. Het werk dat ik doe, werpt zijn vruchten af en het is goed om te zien dat we het beste racetempo kunnen hebben op zondag. Zaterdag zijn we niet competitief genoeg. Ik weet dat ik op pole stond, maar de auto heeft wat meer nodig."

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Norris uitte daarnaast duidelijke kritiek op de lay-out van de Madring, waar inhalen volgens hem vrijwel onmogelijk bleek. In de slotfase van de Grand Prix reed de Brit het gat naar Verstappen met grote stappen dicht. Hoewel hij aanzienlijk sneller onderweg was dan de Red Bull-coureur, kon hij geen serieuze inhaalpoging wagen. "Het is onmogelijk. Ze moeten het circuit volgend jaar aanpassen en dan zal het beter zijn voor de fans. Het zal beter zijn voor de televisie. Het zal beter zijn voor iedereen."

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