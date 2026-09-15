Max Verstappen kwam tijdens de F1 Grand Prix van Spanje als tweede over de streep. Ondanks die podiumplek maakt de coureur van Red Bull Racing zich zorgen over de pure racesnelheid van zijn RB22.

De viervoudig wereldkampioen liet na afloop van de wedstrijd op de Madring weten dat hij simpelweg niet over het tempo beschikte om Kimi Antonelli, die de race won, en Lando Norris, die derde werd na een ongelukkig getimede VSC, bij te benen. Het was een zware middag in de Spaanse hoofdstad, maar hij wist wel alles uit de auto te halen om de tweede plaats over de streep te trekken. De punten voor het wereldkampioenschap zijn uiteraard mooi meegenomen, maar tegelijkertijd realiseert de Limburger zich maar al te goed dat er bij Red Bull Racing flink wat moet gebeuren om de aansluiting aan de top niet te verliezen.

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Verstappen ziet duidelijk snelheidstekort

Verstappen reageerde bij Viaplay dan ook vrij nuchter toen hem werd voorgelegd dat een tweede plek een prima resultaat was. "Dat denk ik wel. Maar we komen nog altijd tekort. Ik heb niet dezelfde snelheid als Kimi, niet als Lando. Dat was wel duidelijk in de race, maar uiteindelijk hebben we toch weer een mooi resultaat behaald." Tegen het einde van de race kwam hij nog stevig onder druk te staan van de McLaren. Verstappen maakte zich echter niet gek door zijn positie op de baan tactisch te kiezen en Norris zo achter zich te houden: "Je kunt hier toch niet inhalen. Blijf gewoon in het midden rijden. Gewoon in het midden blijven, en dan is er niks aan de hand."

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Het werd pas echt even spannend toen de koplopers zich een weg moesten banen door het achterblijvende verkeer. Verstappen gaf toe dat hij daar alert moest blijven: "Ja, dat was een beetje chaotisch. Dat is dan ook de enige situatie waar [Norris] misschien een kleine kans had, maar dat is het dan ook..."

Red Bull moet aan de bak

Na de Madring gaat de blik direct op de volgende wedstrijd op de kalender: de Grand Prix van Azerbeidzjan op het stratencircuit van Bakoe, die overigens op zaterdag in plaats van zondag wordt verreden. Binnen het team van Red Bull is het duidelijk op welke punten de RB22 te kort schiet en waar de verbeteringen vandaan moeten komen. Toen Verstappen werd gevraagd naar wat er nodig is voor de komende races en het verdere seizoen, liet hij een duidelijke boodschap achter: "We weten waar we aan moeten werken. Alleen nu moet er natuurlijk ook wat... komen", zei hij met een haastig gebaar.

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