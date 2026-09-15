Verstappen vs 100 op Silverstone: waar en hoe laat kun je het evenement bekijken?
Verstappen vs 100 op Silverstone: waar en hoe laat kun je het evenement bekijken?Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen staat voor een van de meest opmerkelijke autosportuitdagingen uit zijn carrière met zijn deelname aan 'Max vs 100' op het circuit van Silverstone. De viervoudig Formule 1-wereldkampioen van Red Bull Racing begint de race stijf achteraan op de 101e startpositie en heeft als opdracht gekregen om binnen dertig ronden het complete veld van honderd tegenstanders in te halen.
Het spektakel, dat op woensdag 16 september plaatsvindt, wordt door de Oostenrijkse renstal gezien als een van de grootste, zo niet de allergrootste kartrace ter wereld. Voor Verstappen betekent de race een terugkeer naar zijn roots, al kent de wedstrijd een bijzondere opzet: iedere deelnemer die door de Nederlander wordt ingehaald, valt per direct af. Daarnaast heeft de Limburger via een ingebouwde headset de mogelijkheid om op het asfalt rechtstreeks met de concurrenten voor hem te praten.
Silverstone
Met het evenement keert Verstappen terug naar de autosportklasse waarin hij zijn allereerste meters aflegde. De actie zal plaatsvinden op een speciaal ontworpen en afgesloten kartcircuit op het terrein van Silverstone, dat is uitgetekend door de voormalig kartwereldkampioen en Franse baanontwerper David Terrien. Verstappen kijkt zelf enorm uit naar de confrontatie op de baan. "In het karten leer je alle basisvaardigheden: starts, verdedigen en inhalen. Natuurlijk heb ik een groot deel van mijn leven gekart, dus het is altijd leuk om terug te keren. Het draait erom dat je de grip van de kart begrijpt. Ik heb zoveel jaren gekart dat je er eigenlijk vanzelf weer helemaal in komt. Ik kijk er vooral naar uit om de chaos die zich voor me ontvouwt te zien", zo vertelt de Red Bull-coureur in het officiële persbericht.
Deelnemersveld
De viervoudig wereldkampioen zal tijdens de race worden uitgedaagd door een gevarieerd gezelschap dat door Red Bull is geselecteerd. Het honderdkoppige deelnemersveld bestaat uit een mix van internationale topsporters, bekende online persoonlijkheden en een aantal geselecteerde fans. Onder de coureurs bevinden zich onder andere de populaire Spaanse streamer TheGrefg, de Nederlandse rapper en YouTuber Qucee en de Duitse ultra-endurance-atleet Arda Saatçi, die er stuk voor stuk alles aan zullen doen om de opmars van Verstappen te stuiten en uit handen te blijven van de Red Bull-coureur.
Uitzending
Het evenement gaat op woensdag 16 september om 18:00 uur Nederlandse tijd van start en zal ongeveer een uur duren. Fans die de inhaalrace van Verstappen live willen zien, kunnen terecht op streamingdienst Disney+ of via ESPN Watch met een ESPN Premium-abonnement. Voor wie niet live kan kijken, zendt televisiezender ESPN 2 de volledige race later op de avond nog in de herhaling uit op het open kanaal.
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