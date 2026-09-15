Toto Wolff heeft fors uitgehaald naar Ferrari na het felle onderlinge gevecht tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc tijdens de Grand Prix van Italië. Volgens de Oostenrijkse teambaas van Mercedes zette de renstal uit Maranello zichzelf volledig voor schut op het moment dat beide teamgenoten elkaar van de baan reden. Dat liet hij weten in gesprek met Sky Sports na afloop van de afsluitende vrije training in Madrid.

De commotie ontstond al vroeg in de wedstrijd op het roemruchte circuit van Monza. Hamilton dook in de eerste chicane aan de binnenkant van Leclerc, maar de Monegask liet zich niet zomaar aan de kant zetten. In de bocht die volgde sloeg hij hard terug en werkte hij zijn Britse stalgenoot resoluut het grind in. Hamilton viel daardoor ver terug naar de tiende positie en knokte zich gedurende de race moeizaam terug naar de zesde plaats, terwijl Leclerc amper twee ronden na het incident crashte en de strijd definitief moest staken. Achteraf gaf Leclerc ruiterlijk toe dat hij in dat gevecht over de schreef was gegaan. Desondanks heeft teambaas Fred Vasseur, ondanks de interne irritaties binnen het team, nog altijd geen duidelijke teamregels ingevoerd.

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Toto Wolff vergelijkt Ferrari met situatie bij eigen coureurs

Wolff trok de situatie bij de Italiaanse concurrentie direct door naar het zenuwslopende slotstuk dat hij zelf meemaakte vanaf de pitmuur. In Monza vochten Kimi Antonelli en George Russell immers eveneens een bikkelhard onderling duel uit om de hoogste trede van het podium. Antonelli schoot daarbij zelfs even door de grindbak, maar wist de auto op de baan te houden. Twee ronden later zette de jonge Italiaan de aanval opnieuw in en passeerde hij Russell om de overwinning definitief op te eisen.

De Oostenrijkse teambaas blikt openhartig terug op die riskante slotfase: "Ik kan nu mijn mening geven en zeggen dat het niet kan om je teamgenoot in bocht twee van de baan te duwen, maar drie of vier ronden voor het einde hadden we enkele enge momenten tussen onze twee die we op die manier niet hadden verwacht omdat George een versleten band had en Kimi een seconde sneller was", zo klinkt het. "Daarom verwachtten we dat ze zouden vechten zoals ze deden, wat had kunnen eindigen in een soort grindbak, waardoor wij er zo ook snel als idioten hadden kunnen uitzien, net zoals de Ferrari's uiteindelijk deden. Het is dus een heel klein verschil."

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