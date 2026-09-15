Wolff over Ferrari: "Dan hadden wij er ook als idioten uitgezien"
Wolff over Ferrari: "Dan hadden wij er ook als idioten uitgezien"Maak ons je Google-favoriet
Toto Wolff heeft fors uitgehaald naar Ferrari na het felle onderlinge gevecht tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc tijdens de Grand Prix van Italië. Volgens de Oostenrijkse teambaas van Mercedes zette de renstal uit Maranello zichzelf volledig voor schut op het moment dat beide teamgenoten elkaar van de baan reden. Dat liet hij weten in gesprek met Sky Sports na afloop van de afsluitende vrije training in Madrid.
De commotie ontstond al vroeg in de wedstrijd op het roemruchte circuit van Monza. Hamilton dook in de eerste chicane aan de binnenkant van Leclerc, maar de Monegask liet zich niet zomaar aan de kant zetten. In de bocht die volgde sloeg hij hard terug en werkte hij zijn Britse stalgenoot resoluut het grind in. Hamilton viel daardoor ver terug naar de tiende positie en knokte zich gedurende de race moeizaam terug naar de zesde plaats, terwijl Leclerc amper twee ronden na het incident crashte en de strijd definitief moest staken. Achteraf gaf Leclerc ruiterlijk toe dat hij in dat gevecht over de schreef was gegaan. Desondanks heeft teambaas Fred Vasseur, ondanks de interne irritaties binnen het team, nog altijd geen duidelijke teamregels ingevoerd.
Toto Wolff vergelijkt Ferrari met situatie bij eigen coureurs
Wolff trok de situatie bij de Italiaanse concurrentie direct door naar het zenuwslopende slotstuk dat hij zelf meemaakte vanaf de pitmuur. In Monza vochten Kimi Antonelli en George Russell immers eveneens een bikkelhard onderling duel uit om de hoogste trede van het podium. Antonelli schoot daarbij zelfs even door de grindbak, maar wist de auto op de baan te houden. Twee ronden later zette de jonge Italiaan de aanval opnieuw in en passeerde hij Russell om de overwinning definitief op te eisen.
De Oostenrijkse teambaas blikt openhartig terug op die riskante slotfase: "Ik kan nu mijn mening geven en zeggen dat het niet kan om je teamgenoot in bocht twee van de baan te duwen, maar drie of vier ronden voor het einde hadden we enkele enge momenten tussen onze twee die we op die manier niet hadden verwacht omdat George een versleten band had en Kimi een seconde sneller was", zo klinkt het. "Daarom verwachtten we dat ze zouden vechten zoals ze deden, wat had kunnen eindigen in een soort grindbak, waardoor wij er zo ook snel als idioten hadden kunnen uitzien, net zoals de Ferrari's uiteindelijk deden. Het is dus een heel klein verschil."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
- 12 september 2026 20:29
- 13
Antonelli in de war door Verstappen: "Bizar dat hij de plek aan mij én Hamilton teruggaf"
- 3 uur geleden
Russell ontgoocheld na Madrid: 'VSC perfect voor Antonelli, ontzettend frustrerend voor ons'
- Vandaag 11:46
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Waarom is F1 in Azerbeidzjan op zaterdag en voegt de Formule 2 een extra race toe?
Verstappen geeft toe over F1-pensioen: "Serieus over nagedacht om ermee te kappen"
Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje
'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'
Net binnen
Brundle: 'Teamorder Red Bull heeft Verstappen de overwinning in Madrid gekost'
- 4 minuten geleden
- 1
Verstappen baalt van Spaans circuit maar geniet in de stad: 'Positieve bekijken'
- 33 minuten geleden
Wolff over Ferrari: "Dan hadden wij er ook als idioten uitgezien"
- 1 uur geleden
Verstappen vs 100 op Silverstone: waar en hoe laat kun je het evenement bekijken?
- 1 uur geleden
Verstappen zet haast achter Red Bull-ontwikkeling: "We weten waar we aan moeten werken"
- 1 uur geleden
Norris waarschuwt McLaren na GP Spanje: 'Op dít vlak zijn we niet competitief genoeg'
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza
- 31 augustus
Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel
- 7 september
Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep
- 10 september
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
- 12 september
Norris reageert ferm na opmerking over drankje: 'Mag drinken wat ik wil'
- 13 september
Verstappen geeft 'vaderlijk' advies aan Viaplay-verslaggever: "Even laten testen dan"
- 7 september