Max Verstappen vindt het nieuwe stratencircuit in Madrid allerminst een succes, maar de coureur weet zich desondanks uitstekend te vermaken in de Spaanse stad.

In een interview met Viaplay legt de coureur van Red Bull Racing uit dat hij de tegenvallende ervaring op de baan relativeert door buiten de paddock volop te genieten van het lokale leven en de gastronomie. Met de komst van de Spaanse Grand Prix naar het Madring-circuit rondom het IFEMA-complex kregen de coureurs een 5,414 kilometer lange baan met 22 bochten voorgeschoteld. De lay-out kan de Nederlander echter allerminst bekoren, waardoor hij zijn plezier vooral haalt uit het verblijf buiten het paddockterrein.

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Positieve kanten

Verstappen benadrukt tegenover Viaplay op een zonnig terras in het rennerskwartier dat hij weigert te blijven balen van de teleurstellende baan. "Dus ja, je moet ook een beetje gewoon... de positieve kant bekijken. Als je het circuit dan niet zo leuk vindt, is in ieder geval de stad wel leuk", stelt de rijder nuchter vast. Voor de coureur hoort het ontdekken van de stad simpelweg bij het raceweekend, zeker gezien de ligging van het stratencircuit nabij het stadshart. "Kijk, je moet er toch zijn voor het racen, maar ook buiten het circuit. Dus dan kunnen we dat ook maar beter gewoon goed meepakken", verduidelijkt hij over zijn tijd buiten de sportieve verplichtingen.

Steakhouse

Verstappen trok er met vrienden op uit om de plaatselijke horeca in te duiken. "Ik heb al een lekkere steak gehad met een paar vrienden van mij, dus ja. Dat kunnen we vaker doen", vertelt hij over zijn geslaagde etentje in een lokaal steakhouse. Toen hij echter nog een keer wilde aanschuiven bij dezelfde horecagelegenheid, bleek een nieuwe tafel bemachtigen volstrekt onmogelijk. "Ja, dat is al sinds januari volgeboekt. Ik had gevraagd om nog een keer te komen, maar het was helemaal vol."

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