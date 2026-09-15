Martin Brundle is van mening dat een voorbarige beslissing van Red Bull Racing een potentiële zege van Max Verstappen in de weg heeft gestaan. Tijdens de allereerste editie van de Grand Prix van Spanje op het gloednieuwe stratencircuit Madring in Madrid legde de viervoudig wereldkampioen beslag op de tweede plaats achter winnaar Andrea Kimi Antonelli. Volgens de Sky Sports F1-analist toonde de Nederlander in de openingsfase enorme race-intelligentie, maar gooide een teamopdracht uiteindelijk roet in het eten.

De race door de straten van de Spaanse hoofdstad begon met een uiterst enerverende openingsronde. Waar polesitter Lando Norris en Antonelli vanaf de eerste startrij vertrokken op de mediumband, kozen Verstappen en voormalig titelrivaal Lewis Hamilton vanaf de tweede rij voor de zachtste compound van Pirelli. Toen de startlichten eenmaal doofden, ontstond er vooraan meteen een hevig gevecht tussen de kemphanen, waarbij Verstappen direct op het vinkentouw zat om te profiteren.

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Brundle prijst sluwe actie van Verstappen

Brundle keek met veel bewondering naar hoe Verstappen toesloeg tijdens het duel tussen McLaren en Mercedes. Norris vocht vooraan fel om zijn leidende positie te behouden ten opzichte van Antonelli. "Norris kwam redelijk goed weg en hij blokkeerde Antonelli op agressieve wijze. De jonge Italiaan slaagde er niet in om voldoende snelheid te minderen en sneed zelfs beide chicanes af, waarbij hij steeds hard doorreed in de uitloopzones. Hij nam daarbij de leiding over, maar moest deze teruggeven aan Norris", aldus Brundle.

Toen Antonelli gas terugnam om Norris weer voorbij te laten, sloeg de Limburger in bocht 7 genadeloos toe. Brundle was vol lof over het spelinzicht van Verstappen: "Verstappen had dit heel goed door. Met behulp van zijn snelheid, sluwheid en de zachte banden liet hij Antonelli de positie niet zomaar teruggeven aan Norris zonder zelf een poging te wagen om de tweede plaats in te pikken." Verstappen stuurde zijn wagen knap buitenom langs de Mercedes en verschafte zichzelf daarmee direct een uitstekende uitgangspositie.

Red Bull grijpt te vroeg in na duel met Hamilton

Niet veel later kwam Verstappen echter onbedoeld in lastig parket door toedoen van zijn eigen pitmuur, nadat hij in een hevig gevecht belandde met Hamilton. De Britse Ferrari-coureur kwam beter van zijn plek dan de Nederlander, raakte bij het insturen van bocht 1 de kerbstone en gleed vervolgens wijd. Verstappen sneed noodgedwongen de chicane af om een zware crash te voorkomen. Hoewel de stewards nog geen besluit hadden genomen over een eventuele straf, besloot Red Bull Racing direct zelf in te grijpen.

Volgens Brundle pakte die voorzichtige houding van de renstal juist verkeerd uit voor Verstappen. "Verstappen sneed de chicane naar eigen zeggen af om een botsing met Hamilton te vermijden. In de ogen van de stewards had hij echter een oneerlijk voordeel behaald en, tot grote ergernis van Max, gaf zijn team hem, nog voordat de stewards dat deden, de opdracht om de positie aan Lewis af te staan. Dat hielp Antonelli, die tussen beide mannen in reed, ook", zo legt de voormalig Formule 1-coureur uit.

Heeft het Verstappen de overwinning gekost?

Verstappen gaf netjes gehoor aan de instructie van zijn team, maar verloor daardoor de aansluiting en het momentum bij de kopgroep. Norris zag zijn kansen later in de wedstrijd in rook opgaan door een mislukte pitstop, waardoor de McLaren-coureur terugviel naar de vijfde stek en het veld openlag. Antonelli profiteerde optimaal van de vrije baan en reed voor Mercedes onbedreigd naar zijn achtste overwinning van het seizoen. Verstappen wist het gat in de slotfase nog wel flink te dichten, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede trede van het podium.

Brundle denkt dat de afloop heel anders had kunnen zijn als de leiding van Red Bull Racing niet zo snel eieren voor haar geld had gekozen. "Dit heeft Max waarschijnlijk de overwinning gekost", luidt het duidelijke oordeel van de Brit. Gezien het uiteindelijke verschil aan de finishlijn van iets meer dan vier seconden, liet de pure snelheid van Verstappen zien dat een overwinning op het stratencircuit Madring er zonder de positiewissel zeker in had gezeten.

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