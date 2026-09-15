De allereerste Grand Prix van Madrid op het nieuwe 'Madring'-circuit rondom het IFEMA-complex is uitgelopen op een sportieve deceptie, waarbij er gedurende de hele wedstrijd slechts vier inhaalacties te noteren vielen. In de GPFans Raceteam-podcast sparen analisten Brian van Hinthum en Sebastiaan Kissing hun kritiek dan ook niet na een race die door het veld als een saaie optocht werd ervaren.

Waar de zaterdagse kwalificatie nog hoop gaf op een enerverend gevecht, bleek passeren op de smalle baandelen op zondag vrijwel onmogelijk. Zelfs Gabriel Bortoleto gaf na afloop gekscherend toe dat hij achter het stuur bijna in slaap viel door het totale gebrek aan actie. Van Hinthum zet in de podcastuitzending grote vraagtekens bij de totstandkoming van de Spaanse omloop: "Hoe is het mogelijk, er zitten allemaal knappe koppen aan zo'n ontwerptafel in 2026. Je hebt de gekste programma's, je hebt AI, alles kan erbij betrokken worden. Het lijkt wel een beetje op een AI-circuit als je erbij stil gaat staan hoe die baan in elkaar zit. Het lijkt net of ze dat in Chat hebben gegooid en hebben gezegd: 'Goh, maak maar een leuk stratencircuit in Madrid.' En daarna nooit meer daarna hebben gekeken en ga dat maar bouwen en klaar", aldus de analist.

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Monaco

Van Hinthum vervolgt: "En als jij met een race na ronde één minder inhaalacties hebt dan in Monaco... Wat toch ook al wel een lastig circuit is om in te halen. Dan heb je echt wel gefaald als designer in een tijdperk met nieuwe Formule 1-auto's. Ze weten dat deze regels eraan kwamen. Er wordt heel veel aan gedaan met alle onnatuurlijke inhaaltechnologie op de auto's om het inhalen te stimuleren in de nieuwe reglementen. En dan krijg je zo'n nieuwe baan. En dan is het gewoon onmogelijk om überhaupt in te halen. Dus wat heb je dan zitten doen als ontwerper? Ik vind het echt onbegrijpelijk."

Klassiekers

Kissing benadrukt in de podcast dat het verlies van traditionele circuits pijnlijk is voor de achterban: "De pijn zit hem ook omdat andere traditionele circuits hiervoor in een roulatiesysteem worden gegooid. Denk bijvoorbeeld aan Spa. En dan krijgen we dit ervoor terug." Van Hinthum haakt daarop in: "Het is sowieso eigenlijk best wel knap dat je een nieuwe Spaanse Grand Prix gaat houden... en deze nog saaier maakt dan de Spaanse Grand Prix die er al was. Dus dat Barcelona dan hiervoor heeft moeten wijken. En ja, Spa dus ook. Ik geloof dat die twee dan in een roulatie gaan met elkaar. Dan heb je wel echt een zieke downgrade gemaakt."

Grote steden

Van Hinthum heeft in de aflevering eveneens geen goed woord over voor de commerciële koers van het Formula 1-management: "Je wilt naar zo'n mooie stad gaan, snap ik. Je wilt die stad promoten, als Madrid zijnde, flinke smak geld voor neerleggen, snap ik. En je ziet helemaal niks van die stad. Dus je hebt een schijtcircuit en je hebt die beelden van een mooie stad helemaal niet. Als je dan vergelijkt met Las Vegas, daar ben ik ook geen groot fan van, van het circuit zelf. Maar dat heeft nog mooie plaatjes. Je gaat over de strip van Las Vegas rijden. Dat ziet er vet uit. Dat heeft nog wat. Monaco, idem dito. Het is ook geen topcircuit, maar er valt wel genoeg te zien. Je kunt wel een mooie reportage van de race maken. Dat is dan uiteindelijk het doel van de Formule 1, dat je naar zulke steden gaat. In Madrid denk je, waarom gaan we hierheen? Waarom verliezen we Spa-Francorchamps voor dit? Dan zie ik liever die mooie beelden van de Ardennen door de bossen heen."

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