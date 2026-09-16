Voormalig Grand Prix-winnaar Johnny Herbert schaart zich vierkant achter de aanhoudende kritiek van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen op de huidige technische staat van de koningsklasse. In gesprek met CasinoHawks benadrukt de Britse analist dat de sport tegenwoordig te veel gedomineerd wordt door batterijmanagement en software, waardoor het pure rijdersvakmanschap en de fysieke uitputting naar de achtergrond zijn verdwenen.

Volgens Herbert is het contrast met eerdere tijdperken aanzienlijk, al ziet hij dat uitzonderlijke talenten zoals Verstappen en wereldkampioen Lando Norris nog altijd het verschil kunnen maken. "In het verleden was het altijd de man die degene was die het uiterste uit de auto moest halen. Daardoor onderscheidden ze zich van de rest. Ja, Max onderscheidt zich nog steeds naast coureurs zoals Lando, maar het gat met de rest van het veld is veel kleiner", stelt de Brit vast.

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Herbert hekelt batterijbeheer en clipping

Herbert wijst daarbij op concrete voorbeelden op het circuit waar de Nederlander al herhaaldelijk zijn frustraties over heeft uitgesproken. "Max zei dat hij sneller had gekunnen als de auto dat had toegelaten. Op het gekantelde deel van het circuit kon Max niet vol gas gaan omdat hij de accu niet oplaadt. Max heeft hier al lang over gesproken", klinkt het over de compromissen die de hedendaagse bolides afdwingen.

De analist concludeert dan ook dat de koningsklasse daarmee te ver is afgedreven van een echte beproeving voor de rijder. "En hij heeft ontzettend gelijk. Er moet een Formula 1-formule komen die de coureurs veel en veel meer op de proef stelt. En op dit moment lijkt het gewoon een makkelijke auto te zijn om van A naar B te komen."

Verstappen legt vinger op de zere plek

Herbert maakt vervolgens de vergelijking met zijn eigen periode als actief coureur in de autosport: "Ik weet nog toen ik in de Formule 1 stapte, dat het de meest brutale, snelste, meest fysieke, mentaal uitputtende auto van A naar B moest zijn. En dat is het niet. Dat is waar Max op zinspeelt. Dat is een terechte opmerking", legt de analist uit.

Het voortdurende inhouden op rechte stukken en in snelle bochtencombinaties stuit de voormalig coureur tegen de borst. "Het hoort verdomd zwaar te zijn, en dat is het niet. Je hebt al dat inhouden en je moet de accu opladen. Dat gaat terug naar het punt van Max. De rauwheid wordt uit de F1 gezogen."

Pleidooi voor agressievere bolides

Volgens Herbert is de verhouding tussen de technologie van de renstallen en het menselijke aandeel scheefgegroeid. "We willen wat van die rauwheid terugstoppen in de auto's in plaats de nadruk te leggen op die briljante technologie die ze hebben. Dat voedt de ingenieurs, het team en de ontwerpers, maar het voedt de coureurs niet. We willen de coureurs voeden. Zij zijn het laatste onderdeel, de ultieme test van het menselijk aandeel in de auto."

De analist pleit tot slot voor een drastische koerswijziging voor de toekomst van de sport: "Dus laten we deze auto's wat meer laten grommen en agressiever maken, omdat ik denk dat dat de race en het spektakel alleen maar ten goede komt."

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