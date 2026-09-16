Formule 1-commentator Olav Mol en analist Renger van de Zande hebben in het Ziggo Sport Race Café zware kritiek geuit op Carlos Sainz en het ontwerp van de Madring.

Het duo ergert zich mateloos aan de lay-out van het nieuwe hybride stratencircuit rond het IFEMA-complex in Madrid, waar inhalen nauwelijks mogelijk bleek. Volgens Mol en Van de Zande had de Spaanse coureur in zijn rol als ambassadeur veel eerder moeten ingrijpen om het tegenvallende baanontwerp te voorkomen. Het semi-stratencircuit rond het expoterrein in de Spaanse hoofdstad werd ontworpen om vanaf 2026 de Spaanse Grand Prix te huisvesten. Sainz werd in april 2025 al met veel tromgeroffel gepresenteerd als het officiële uithangbord van het evenement in zijn geboortestad. Aan de talkshowtafel klinkt echter grote onvrede over het feit dat de coureur zijn invloed destijds niet heeft aangewend om het bochtencomplex kritisch bij te schaven.

Artikel gaat verder onder video

Mol neemt in het Ziggo Sport Race Café geen blad voor de mond wanneer de totstandkoming van het stratencircuit ter sprake komt en legt de verantwoordelijkheid direct bij de coureur zelf neer. "De schuldige is Carlos Sainz. Want die is ambassadeur geweest. Die heeft ze geholpen in het begin. Die heeft daar het eerste rondje gereden, toen het nog een beetje met pionnetjes was uitgezet. En die heeft gewoon niks gezegd. Maar die denkt: ja, het is mijn stad, ik ben ambassadeur hier. Ze betalen me wat geld, ik ga niet roepen dat het niks gaat worden", zo oordeelt de commentator fel over de opstelling van de Spanjaard. De commentator benadrukt dat coureurs in een vroeg stadium juist een sleutelrol moeten spelen bij het beoordelen van de veiligheid en de inhaalmogelijkheden van nieuwe banen. Mol vindt het dan ook onbegrijpelijk dat er vanuit het Spaanse kamp destijds geen enkel tegengeluid te horen was: "Maar hij had hier wel... In de vroegste fase had hij hier wel iets van kunnen zeggen."

Baanontwerp

Van de Zande sluit zich in de uitzending van het Ziggo Sport Race Café aan bij de kritische geluiden en voegt daar meteen een cynische opmerking over de rijstijl van de Williams-coureur aan toe. "Maar Carlos Sainz, die rijdt overal tegenaan, dus die vindt het allemaal wel best. Het maakt niet uit of het links, rechts, zonder...", stelt de analist spottend vast over de coureur.Vervolgens fileert de ervaren endurance-coureur de technische fouten in het circuitontwerp, waarbij hij specifiek wijst op de keuze voor haakse bochten in plaats van traditionele haarspeldbochten na lange rechte stukken, verwijzend naar eerdere opmerkingen van viervoudig wereldkampioen Verstappen over verdedigen in smalle remzones: "Zeker. Als coureur weet je gewoon: je moet een lang recht stuk hebben en dan een hairpin. Geen 90 graden, je moet een hairpin hebben. Want dan kun je 'm rechts, links... dan kun je 'm overcutten en terughaken. Ja, je weet gewoon niet waar je moet kiezen. Je kan gewoon, wat Max zei, iemand in het midden houden."

Gerelateerd