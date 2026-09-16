Deze bekende Nederlanders nemen het vandaag op tegen Verstappen in bizarre kartrace

Viervoudig Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen staat vandaag voor een wel heel bijzondere en extreme uitdaging op het circuit van Silverstone. Tijdens het groots opgezette 'Max vs 100'-evenement van Red Bull kruipt de Nederlander achter het stuur van een kart om het tegelijkertijd op te nemen tegen maar liefst honderd tegenstanders. De opdracht voor Verstappen is loodzwaar: hij vertrekt vanaf de allerlaatste startplek en heeft maximaal dertig ronden om het voltallige veld voorbij te steken.

De honderd uitdagers zijn overigens niet allemaal doorgewinterde wedstrijdkarters of professionele coureurs, maar vormen een bont gezelschap van profs, verslaggevers, influencers en atleten uit andere sporttakken. Zo behoren onder meer bekende Nederlanders Fresia Cousiño Arias en entertainer Qucee tot de coureurs op de baan. Toch belooft het inhalen van honderd rivalen op een tijdelijk aangelegde omloop een gigantische klus te worden voor de regerend wereldkampioen. Bekijk de startlijst hier.

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Regels en opzet van kartclash op Silverstone

Verstappen zal de wedstrijd aanvangen vanaf de 101e en tevens allerlaatste plek op het speciaal ingerichte asfalt van Silverstone. De spelregels zijn onverbiddelijk: iedere tegenstander die door de Limburger wordt ingehaald, ligt meteen uit de race. De karts waarin geracet wordt zijn voor iedereen identiek en kennen een minimumgewicht van 85 kilo. Om hun startposities in twee afzonderlijke groepen te bepalen, hebben de honderd deelnemers vooraf al diverse trainingssessies, kwalificaties en sprintraces verreden.

Om het gevecht op de baan nog wat extra cachet te geven, zijn er speciale regels opgesteld rondom kortere routes. De honderd rivalen mogen gedurende de eerste helft van de race eenmalig een shortcut pakken, terwijl Verstappen dit strategische wapen pas één keer mag inzetten in het tweede bedrijf. De race kent een maximale tijdsduur van 75 minuten, wat neerkomt op ongeveer dertig ronden. Voor de fans thuis is de actie van dichtbij te volgen: via Disney+ en ESPN is de onderlinge boordradiocommunicatie tussen Verstappen en zijn uitdagers live te beluisteren.

Verstappen verwacht chaotische inhaalslag

Verstappen kijkt zelf met veel belangstelling uit naar het spektakelstuk en weet dat hij flink aan de bak moet. "Het wordt behoorlijk hectisch, tegen honderd mensen racen wordt een zware klus. Ik heb in de afgelopen jaren niet veel gekart, vanwege de Formule 1 en mijn GT-races. Het is altijd leuk om er weer eens heen te gaan en er een leuke tijd van te maken", zo blikte hij vooruit op het treffen.

Hoewel hij de afgelopen seizoenen weinig kartmeters heeft gemaakt, weigert de Red Bull-coureur dat als verzachtende omstandigheid te zien. Hij vertrouwt simpelweg op zijn jarenlange race-ervaring. "Ik heb van mijn vierde tot mijn vijftiende in de karts gereden, dus voor mij zijn er geen excuses om te zeggen 'oh, ik heb meer training nodig', of 'oh, ik heb meer tijd nodig'. Als ik daar ben, is het gewoon een kwestie van het circuit leren kennen en wennen aan de grip van de karts, en dat is het. Veel meer kan ik niet doen, maar ik weet zeker dat sommigen van hen ook heel snel zullen zijn."

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