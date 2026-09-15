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Verstappen

Verstappen heeft tactiek bepaald voor race tegen 100 karters: "Dat zou gênant zIjn"

Verstappen — Foto: © IMAGO

Verstappen heeft tactiek bepaald voor race tegen 100 karters: "Dat zou gênant zIjn"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen staat aan de vooravond van een wel heel bijzondere uitdaging op Silverstone. De viervoudig wereldkampioen neemt het woensdag tijdens het evenement 'Max vs 100' in een dertig ronden durende kartrace op tegen maar liefst honderd tegenstanders tegelijk, waarbij hij vanaf de 101e en tevens laatste startplek aan een inhaalrace moet beginnen door een veld van content creators, atleten, streamers en fans.

De opzet van het grootschalige spektakel brengt de nodige hectiek met zich mee. Alle deelnemers rijden in identieke karts met een vastgesteld minimumgewicht van 85 kilo voor coureur en uitrusting, terwijl Verstappen via een open radioverbinding met het voltallige veld kan communiceren. Beide partijen krijgen bovendien gedurende de race de beschikking over een zogeheten 'shortcut': het peloton mag deze binnen de eerste vijftien ronden inzetten, waarna Verstappen in het tweede deel van de wedstrijd zelf een kortere route mag pakken om terrein goed te maken.

Chaotische openingsfase

Verstappen heeft zich voorafgaand aan het spektakel bij ESPN al gebogen over het speciaal aangelegde parcours en rekent op een chaotisch verloop. "Een honderdtal is veel, weet je, maar ik denk dat hoe ze de baan hebben opgebouwd op basis van wat ze me hebben laten zien, dat het goed zal zijn", verklaart de Limburger in een interview over het tijdelijke circuit op het Britse autosportcomplex. "Maar het wordt hoe dan ook hectisch, absoluut. "Van een uitgedokterd strijdplan wil de Red Bull Racing-coureur dan ook weinig weten. Waar zijn honderd concurrenten als een collectief mogen samenwerken om hem achter zich te houden, kiest Verstappen juist voor een afwachtende houding tijdens de openingsmeters: "Ik denk dat ik eerst het niveau tussen de coureurs moet begrijpen en zien."

Kartervaring

De Nederlander benadrukt dat hij de situatie vooral niet te zwaar wil maken in zijn hoofd voordat het startsein klinkt. "Ik hou er ook niet van om de situatie te overdenken", zo klinkt het nuchter uit de mond van Verstappen. "Ik moet gewoon met de stroom meegaan en proberen er het beste van te maken. "Toch rekent de Nederlander er stiekem op dat zijn jarenlange kartervaring en raceverleden hem het nodige voordeel gaan opleveren ten opzichte van de rest van het startveld, al waarschuwt hij zichzelf met een knipoog voor een sportieve domper. "Ik hoop dat ik met mijn achtergrond sneller zou moeten zijn dan de meesten. Dat hoop ik! Ik bedoel, het zou best gênant zijn als ze sneller zijn dan ik!"

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