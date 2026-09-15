Italiaanse media melden: 'Relatie Hamilton en Vasseur steeds verder bekoeld'
Italiaanse media melden: 'Relatie Hamilton en Vasseur steeds verder bekoeld'Maak ons je Google-favoriet
Lewis Hamilton heeft volgens berichtgeving van het Italiaanse dagblad Corriere della Sera aangedrongen op ingrijpende personele veranderingen binnen het Formule 1-team van Scuderia Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen eist naar verluidt de vervanging van enkele sleutelfiguren rondom de baanactiviteiten, terwijl ook de verstandhouding met teambaas Frédéric Vasseur niet langer vanzelfsprekend soepel verloopt.
De geruchten over frictie in Maranello vallen samen met een fase waarin de sportieve druk op de Italiaanse renstal steeds verder oploopt. Terwijl Hamilton intern aandringt op aanpassingen in de trackside operations, klinken er in de paddock tegelijkertijd steeds meer achtergrondgeluiden over de titelsprint van Mercedes-coureur Kimi Antonelli. Betrokkenen benadrukken echter dat uiteindelijk alleen klinkende uitslagen op het circuit de aanhoudende geruchtenstroom het zwijgen op kunnen leggen.
Hamilton en Vasseur
Hamilton ziet de samenwerking met de leiding van Ferrari na eerdere sportieve tegenvallers steeds nadrukkelijker onder een vergrootglas liggen. Waar de relatie tussen de coureur en teambaas Frédéric Vasseur bij zijn overstap nog als bijzonder hecht werd omschreven, klinken nu duidelijke berichten dat de onderlinge verstandhouding flink is bekoeld. De Brit zou specifiek hebben gevraagd om in te grijpen bij de operationele sleutelfiguren die direct verantwoordelijk zijn voor de uitvoering tijdens de raceweekenden.
Hoogspanning
Binnen de gelederen van Ferrari vonden eerder al diverse verschuivingen plaats op de technische afdeling en rondom de race-engineers, maar de gewenste ommekeer is vooralsnog uitgebleven. De roep om verdere wijzigingen in de operationele bezetting op het circuit onderstreept dan ook dat de frustraties over gemiste kansen en operationele hobbels toenemen, waardoor de dynamiek aan de pitmuur inmiddels onder hoogspanning staat.
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