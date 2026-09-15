Formule 1-commentator Olav Mol heeft op socialmediaplatform X voor de nodige verbazing gezorgd met een opmerkelijke videoboodschap aan het adres van Mercedes-teambaas Toto Wolff.

In het filmpje bood Mol op gekscherende wijze zijn excuses aan omdat hij na twee maanden afscheid neemt van zijn tijdelijke Mercedes GLC om weer in een Porsche Macan te gaan rijden. De ludiek bedoelde actie schoot bij een aanzienlijk deel van zijn volgers echter in het verkeerde keelgat. Onder het bericht ontstond direct flinke scepsis over de inhoud van de video, die door velen werd weggezet als een weinig geslaagde grap en een geforceerde reclamecampagne voor een bevriende autohandelaar.

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Verontschuldiging

In de video op X richtte hij zich met een knipoog tot de teambaas van de Zilverpijlen: "Hallo Toto, Toto Wolff. Ik moet je een verontschuldiging aanbieden. Het spijt me heel, heel erg. En je denkt waarschijnlijk: 'Waarom moet deze Nederlandse idioot mij excuses aanbieden?' Nou, om eerlijk te zijn heb ik een goede vriend die Paul van Bergen heet. Je kent hem waarschijnlijk niet, maar ik wel. Hij runt een heel mooi bedrijf in luxe occasions. Ik had daar een Porsche Macan besteld, maar die was nog niet klaar. Dus hij heeft me in een Mercedes GLC gezet. Die heb ik zo'n twee maanden gereden. Een fijne auto, niets mis mee. Maar ik weet dat het een klap is voor jouw organisatie dat ik nu terugga naar een Porsche Macan. Ik voel me daar erg verantwoordelijk voor en hoop dat je het te boven komt. Maar ja, zo is het leven. Dus bij dezen mijn excuses."

Kritische reacties

De reacties logen er vervolgens niet om: volgers bestempelden de video als tenenkrommend en zagen de opgezette grap vooral als een doorzichtige manier om het bedrijf van zijn vriend gratis zendtijd te geven. De commentator, die via zijn eigen platform Grand Prix Radio te horen is, onderhoudt al jarenlang vriendschappelijke banden met de Gelderse handelaar in het hogere autosegment. Hoewel het bericht enkele tientallen likes genereerde, voerde het ongemakkelijke gevoel in de reactiesectie de boventoon en lieten volgers duidelijk blijken de humor van het tafereel allerminst in te zien.

Hoe kinderachtig kan je zijn… — Hans van Buuren (@Mauritshof28) September 15, 2026

Wat een infantiel filmpje. Bah — Len (@Len87410197) September 15, 2026

Dan ben je een volwassen man die veel koffie drinkt en dan denk je opeens dat grapje dat ik op de radio maakte doe ik nog eens dunnetjes over. Zijn er mensen die deze grap leuk vinden? — David Den Broek (@Davidvanbroek) September 15, 2026

Smerig clickbait. Heb jij niet nodig Olav. — Michiel Karel (@michielkarel) September 15, 2026

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