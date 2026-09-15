Lindblad geeft het goede voorbeeld aan Verstappen in warm-up voor 1 vs 100-race
Lindblad geeft het goede voorbeeld aan Verstappen in warm-up voor 1 vs 100-raceMaak ons je Google-favoriet
Arvid Lindblad heeft dinsdag alvast laten zien wat Max Verstappen woensdag te wachten staat. De Racing Bulls-coureur werkte een intensieve oefensessie af op de kartbaan en wist daarbij bijna het volledige veld te passeren.
Lindblad fungeert in aanloop naar het bijzondere evenement op Silverstone als instructeur en mentor. Verstappen neemt het daar woensdag in de 'Max vs 100'-challenge op tegen honderd karters tegelijk. Op de buitenkartbaan stonden vijftig coureurs klaar om het verloop van de naderende race na te bootsen. Lindblad vertrok vanaf de achterzijde van het veld en werkte zich in hoog tempo naar voren. Uiteindelijk wist de jonge coureur 49 van de 50 tegenstanders te verschalken. Slechts één karter bleef buiten zijn bereik.
Afvalsysteem
Lindblad liet tijdens de generale repetitie meteen zien hoe het genadeloze afvalsysteem van de uitdaging in de praktijk werkt. Het format schrijft voor dat een karter direct uit de race ligt zodra deze door de achtervolger wordt ingehaald. Verstappen staat woensdag op Silverstone voor een minstens zo zware opgave, al wordt de uitdaging in omvang nog eens verdubbeld. De viervoudig wereldkampioen begint de zogeheten 'Max vs 100'-challenge vanaf de allerlaatste positie, startplek 101, en krijgt dertig ronden de tijd om alle honderd deelnemers in te halen.
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