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Verstappen

LIVE | Max Verstappen tegen 100: Verstappen stevent af op de voorste plekken

Verstappen — Foto: © IMAGO
1 reactie

LIVE | Max Verstappen tegen 100: Verstappen stevent af op de voorste plekken

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Op deze woensdagavond staat er om 19:00 uur Nederlandse tijd een heel bijzonder evenement op de planning: Max Verstappen gaat in een speciale kartrace op Silverstone vechten tegen 100 tegenstanders om de winst. Het evenement heeft behoorlijk wat hype gekregen en mocht je geen Disney+ hebben en benieuwd zijn naar alle ontwikkelingen, vol dan absoluut ons liveblog hieronder.

LIVE | Max Verstappen tegen 100

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19:28

Overleg bij de top drie

Hoe gaan ze Verstappen nu in hemelsnaam nog stoppen? Er wordt gesproken over het bundelen van de krachten om Verstappen te blokkeren bij het inhalen. Of dat daadwerkelijk zin gaat hebben...

6m geleden

19:25

Top drie gebruikt 'chucky-lap'

Zoals bekend mochten de 100 deelnemers in het eerste deel van de race gebruikmaken van een soort afsnijrondje, waardoor zij nu het gat weer hebben vergroot naar tien seconden.

9m geleden

19:22

Max aan het strijden

9m geleden

19:22

Top vier in het vizier

Rondje 8 van de 30 en Max ligt al op de vijfde plek van de race. Hoe lang kunnen de voorste plekken het nog volhouden? 30 rondjes lijkt inmiddels bijna onmogelijk te zijn...

14m geleden

19:18

Verstappen even recht door het gras

Klein foutje van Verstappen die flink door het gras gaat! Zijn GoPro valt daardoor van de wagen waardoor we wat beeld missen. "Dat was tactisch!", roept hij.

15m geleden

19:16

Max in de top 10!

Dit gaat als een warm mes door de boter: Verstappen stevent met rasse schreden af op de voorste plekken en we zijn nog geen 7 rondjes onderweg!

17m geleden

19:15

De briljante beelden van de openingsronde

18m geleden

19:13

Martens vooraan de leiding kwijt

Hij is nu doorverwezen naar plek 2, terwijl Verstappen alweer opgeklommen is naar P16 in rondje 5 van deze wedstrijd.

20m geleden

19:11

Verstappen dendert door

We zijn weer volop aan het racen en Verstappen heeft de motor aangeslingerd. Terwijl hij de nodige grappen maakt op het radioverkeer met zijn concurrenten, is hij inmiddels al opgeklommen naar de 23e plek.

27m geleden

19:04

Full course yellow

We gaan even een soort safety car situatie in door alle crashes en dus moeten we even rustig aan rijden en is er tijd voor het zwaaien naar de camera. Verstappen ligt nu op P37.

29m geleden

19:02

Chaos overal!

Wat een beelden, waarbij iedereen alle kanten opvliegt, Verstappen een man of 40 passeert en inmiddels ook de hele baan verstopt sgtaat met een aantal karts die vaststaan.

32m geleden

18:59

We gaan bijna van start!

Terwijl Verstappen nog even kletst met wat mensen om hem heen, wat mogelijk is, gaan we bijna van start met deze race!

35m geleden

18:56

Max waarschuwt Martens vast

Landgenoot Jacky Martens, verslaggever bij De Limburger, vertrekt vanaf pole. Hij krijgt alvast een waarschuwing: "Ik kom voor je!"

39m geleden

18:52

Het beeld vanaf Verstappen zijn plek 101!

41m geleden

18:50

Een aantal van de regels

Het wordt voor Verstappen zaak om 100 karters te passeren en daar zitten een aantal regels aan verbonden. Als iemand wordt ingehaald, ligt hij uit de race. De 100 deelnemers kunnen in de eerste helft van de race één keer gebruik maken van een 'shortcut' om een kortere ronde te rijden. Voor Verstappen geldt die regel pas in de tweede fase van de race. De rit wordt gereden over 30 rondjes.

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Max Verstappen Red Bull Racing

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