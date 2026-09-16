LIVE | Max Verstappen tegen 100: Verstappen stevent af op de voorste plekken
LIVE | Max Verstappen tegen 100: Verstappen stevent af op de voorste plekkenMaak ons je Google-favoriet
Op deze woensdagavond staat er om 19:00 uur Nederlandse tijd een heel bijzonder evenement op de planning: Max Verstappen gaat in een speciale kartrace op Silverstone vechten tegen 100 tegenstanders om de winst. Het evenement heeft behoorlijk wat hype gekregen en mocht je geen Disney+ hebben en benieuwd zijn naar alle ontwikkelingen, vol dan absoluut ons liveblog hieronder.
LIVE | Max Verstappen tegen 100
Overleg bij de top drie
Hoe gaan ze Verstappen nu in hemelsnaam nog stoppen? Er wordt gesproken over het bundelen van de krachten om Verstappen te blokkeren bij het inhalen. Of dat daadwerkelijk zin gaat hebben...
Top drie gebruikt 'chucky-lap'
Zoals bekend mochten de 100 deelnemers in het eerste deel van de race gebruikmaken van een soort afsnijrondje, waardoor zij nu het gat weer hebben vergroot naar tien seconden.
Max aan het strijden
Top vier in het vizier
Rondje 8 van de 30 en Max ligt al op de vijfde plek van de race. Hoe lang kunnen de voorste plekken het nog volhouden? 30 rondjes lijkt inmiddels bijna onmogelijk te zijn...
Verstappen even recht door het gras
Klein foutje van Verstappen die flink door het gras gaat! Zijn GoPro valt daardoor van de wagen waardoor we wat beeld missen. "Dat was tactisch!", roept hij.
Max in de top 10!
Dit gaat als een warm mes door de boter: Verstappen stevent met rasse schreden af op de voorste plekken en we zijn nog geen 7 rondjes onderweg!
De briljante beelden van de openingsronde
Martens vooraan de leiding kwijt
Hij is nu doorverwezen naar plek 2, terwijl Verstappen alweer opgeklommen is naar P16 in rondje 5 van deze wedstrijd.
Verstappen dendert door
We zijn weer volop aan het racen en Verstappen heeft de motor aangeslingerd. Terwijl hij de nodige grappen maakt op het radioverkeer met zijn concurrenten, is hij inmiddels al opgeklommen naar de 23e plek.
Full course yellow
We gaan even een soort safety car situatie in door alle crashes en dus moeten we even rustig aan rijden en is er tijd voor het zwaaien naar de camera. Verstappen ligt nu op P37.
Chaos overal!
Wat een beelden, waarbij iedereen alle kanten opvliegt, Verstappen een man of 40 passeert en inmiddels ook de hele baan verstopt sgtaat met een aantal karts die vaststaan.
We gaan bijna van start!
Terwijl Verstappen nog even kletst met wat mensen om hem heen, wat mogelijk is, gaan we bijna van start met deze race!
Max waarschuwt Martens vast
Landgenoot Jacky Martens, verslaggever bij De Limburger, vertrekt vanaf pole. Hij krijgt alvast een waarschuwing: "Ik kom voor je!"
Het beeld vanaf Verstappen zijn plek 101!
Een aantal van de regels
Het wordt voor Verstappen zaak om 100 karters te passeren en daar zitten een aantal regels aan verbonden. Als iemand wordt ingehaald, ligt hij uit de race. De 100 deelnemers kunnen in de eerste helft van de race één keer gebruik maken van een 'shortcut' om een kortere ronde te rijden. Voor Verstappen geldt die regel pas in de tweede fase van de race. De rit wordt gereden over 30 rondjes.
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