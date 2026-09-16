Het wordt voor Verstappen zaak om 100 karters te passeren en daar zitten een aantal regels aan verbonden. Als iemand wordt ingehaald, ligt hij uit de race. De 100 deelnemers kunnen in de eerste helft van de race één keer gebruik maken van een 'shortcut' om een kortere ronde te rijden. Voor Verstappen geldt die regel pas in de tweede fase van de race. De rit wordt gereden over 30 rondjes.