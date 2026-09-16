George Russell ziet dit seizoen een opvallende verschuiving plaatsvinden in de krachtsverhoudingen op de Formule 1-grid. Volgens de coureur van Mercedes is met name het traditionele gat tussen Max Verstappen en diens teamgenoten aanzienlijk kleiner geworden. De Brit legt uit dat de gevestigde orde het momenteel flink zwaarder heeft om het verschil te maken, wat voor een belangrijk deel te wijten is aan de karakteristieken van de huidige bolides en het rubber.

Daarnaast wijst de Mercedes-coureur op de strenge testbeperkingen in de koningsklasse. Die zorgen ervoor dat het uiterst gecompliceerd is om tijdens een raceweekend tijdig aanpassingen door te voeren. Buiten de wintertest om moeten renstallen het immers vooral doen met de simulator en virtuele data, aangezien er op het asfalt enkel gereden mag worden met verouderde wagens of tijdens beperkte filmdagen. Russell trekt daarbij een vergelijking met het voetbal: "Het is een beetje alsof je bij een voetbalwedstrijd ergens moeite mee hebt en ze je vervolgens vertellen dat je pas de dag voor de wedstrijd het trainingsveld op mag", klinkt het tegenover onder andere RacingNews365. "Je hebt dan twee sessies van een uur om iets volledig te veranderen en te proberen daarin beter te worden." Met name tijdens een sprintweekend, waarin coureurs slechts één vrije training voor de kiezen krijgen, is die opgave volgens de Brit gigantisch.

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Verstappen en de gekrompen marges bij Red Bull

De Britse coureur legt uit: "Het is een vreemd seizoen geweest als je kijkt naar hoe competitief Oscar Piastri vorig jaar was ten opzichte van Lando Norris, Charles ten opzichte van Lewis, en zelfs naar de dominantie van Max Verstappen ten opzichte van al zijn teamgenoten in de voorgaande periode. Dit jaar hebben ikzelf, Charles en Oscar het veel moeilijker tegen onze teamgenoten. En bij Max zijn zijn teamgenoten dit jaar aanzienlijk dichter bij hem gekomen dan iemand in de afgelopen zes jaar is geweest."

Verschillende rijstijlen op de grid

Russell weet waar hij over praat, want binnen Mercedes ondervindt hij zelf de nodige weerstand. Zijn kersverse teamgenoot Kimi Antonelli staat met 292 punten fier aan de leiding in het kampioenschap, terwijl Russell zelf met 211 punten de tweede plaats bezet. Ook bij Ferrari weet Lewis Hamilton het leven van Charles Leclerc aanzienlijk zuurder te maken dan voorheen. Volgens Russell is dat direct terug te leiden naar de manier waarop verschillende coureurs omgaan met de auto's en banden.

"Het is lastig geweest om de vrije trainingen te gebruiken als mogelijkheid om dingen uit te proberen. Zelfs tijdens de races zelf moet je soms dingen proberen en aan bepaalde technieken werken. Dat is simpelweg de uitdaging van de Formule ", vervolgt de Mercedes-coureur. "En ik denk dat we allemaal behoorlijk vergelijkbare rijstijlen hebben, terwijl de coureurs dit jaar ook erg goed presteren. Kimi Antonelli, Lewis en Lando hebben bijvoorbeeld ook behoorlijk vergelijkbare rijstijlen. Dus voor mij is het met deze auto en deze banden eigenlijk vrij duidelijk wat ik moet bereiken. De trends zijn zichtbaar, zoals ik al zei, bij die vier coureurs die ik zojuist noemde."

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