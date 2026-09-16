BREAKING: F1 lanceert 2027-kalender: tien sprintweekenden waaronder Monaco
BREAKING: F1 lanceert 2027-kalender: tien sprintweekenden waaronder MonacoMaak ons je Google-favoriet
Formula One Management (FOM) en de FIA hebben zojuist de Formule 1-kalender voor volgend jaar bekendgemaakt. Dankzij lopende contracten en nieuwe ondertekende contracten wisten we al welke circuits Grands Prix zouden organiseren, maar nu weten we ook in welke volgorde de wedstrijden worden verreden en de data ervan.
Een groot verlies op de F1-kalender is uiteraard de Dutch Grand Prix. De organisatie op het Circuit Zandvoort kondigde in december vorig jaar aan dat 2026 voorlopig de laatste editie zou zijn. De Grand Prix van Barcelona-Catalonië is tevens verdwenen van de kalender. Het zal echter rouleren met de Grand Prix van België. Daardoor staat het Circuit de Spa-Francorchamps op de kalender in 2027, 2029 en 2031, terwijl het Circuit de Barcelona-Catalunya gastheer van de Formule 1 zal zijn in 2028, 2030 en 2032. Om het verlies van die twee Grands Prix goed te maken, heeft de koningsklasse deals gesloten met Portugal en het Autódromo Internacional do Algarve evenals met Turkije en Istanbul Park. En zo is de kalender gevuld met 24 races.
Vraagteken boven Midden-Oosten, sprintrace in Monaco
Bahrein zal de seizoensopener mogen organiseren. Dat kon de afgelopen twee seizoenen niet vanwege ramadan, waardoor de eerste Grand Prix toen werd gehouden in Australië. Ook Saoedi-Arabië staat op de planning in de openingsfase van 2027. Er hangt echter nog een vraagteken boven beide evenementen in het Midden-Oosten vanwege het langdurige geopolitieke conflict in die regio. Saoedi-Arabië werd eerder dit jaar afgelast, terwijl Bahrein haar race verplaatste naar Maleisië.
Wat verder opvalt is dat er volgend jaar maar liefst tien sprintraceweekenden op de kalender staan, waaronder het weekend in Monaco.
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