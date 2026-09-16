Wolff over 'meest uitzonderlijke coureur van deze generatie' Verstappen: "Ook Max heeft een goede auto nodig"

Mercedes-teambaas Toto Wolff is zeer onder de indruk van de kwaliteiten van Max Verstappen. Hoewel de Oostenrijker er niet in slaagde om de viervoudig wereldkampioen binnen te hengelen, ziet hij de Nederlander als de absolute benchmark op de huidige grid. Tegelijkertijd benadrukt Wolff dat zelfs de stercoureur van Red Bull Racing afhankelijk is van een winnend pakket om zeges veilig te stellen.

De standing van Verstappen in de koningsklasse van de autosport blijft onverminderd groot. Zo kozen de F1-teambazen hem inmiddels al vijf seizoenen achter elkaar tot de beste coureur van het veld. Met 71 Grand Prix-overwinningen en vier wereldtitels achter zijn naam, heeft de Limburger een stevige stempel op dit racetijdperk gedrukt. Desondanks stelt Wolff vast dat uitzonderlijke klasse alleen niet volstaat zodra het chassis en de krachtbron niet de toon aangeven.

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Wolff over materiaal en klasse Verstappen

In gesprek met het Oostenrijkse medium oe24 onderstreept Wolff dat zelfs coureurs van de buitencategorie een dominante wagen nodig hebben om het kampioenschap te beslissen. "Max is de meest uitzonderlijke coureur van deze generatie, maar hij heeft ook de auto en de motor nodig om voor een wereldkampioenschap te kunnen vechten. Hij moet in de beste auto met de beste motor zitten", zo oordeelt de teambaas over de viervoudig wereldkampioen.

Geen vergelijking tussen Antonelli en viervoudig kampioen

Kimi Antonelli kent intussen een droomstart bij de Zilverpijlen. De jonge Italiaan voert het wereldkampioenschap aan en heeft al acht Grand Prix-overwinningen achter zijn naam staan. Toch weigert Wolff om zijn protegé direct langs de meetlat van Verstappen te leggen. "Je kunt een viervoudig wereldkampioen niet vergelijken met een rookie die in zijn tweede Formule 1-jaar zit en pas iets meer dan een handvol races heeft gewonnen", klinkt het nuchter over de prestaties van zijn pupil.

Volgens de teambaas is het belangrijk om de verwachtingen rondom Antonelli binnen de perken te houden. "Bovendien moet je Kimi niet te veel druk opleggen. Aan de andere kant kun je niet hoog genoeg inschatten wat hij tot nu toe heeft gepresteerd", vervolgt Wolff over de stormachtige opmars van de Italiaan. "Als underdog heb je het altijd een beetje makkelijker."

Aanpassingsvermogen van Russell

Aan de andere kant van de Mercedes-garage beleeft George Russell een wat complexere periode. De Brit sleepte na een zeer sterk seizoen in 2025 weliswaar een contractverlenging binnen, maar moet zijn weg nog zien te vinden met het 2026-materiaal. Waar Antonelli juist in de langzame bochten floreert, vergt het huidige concept aanzienlijk meer aanpassingsvermogen van Russell, die recent bovendien met tactische pech kampte.

Wolff houdt desondanks onvoorwaardelijk vertrouwen in de kwaliteiten van de Britse routinier. "George had in Madrid pech met de timing van de Virtual Safety Car", verklaart de Oostenrijker. "Bovendien maakt hij momenteel een belangrijke ontwikkeling door. Hij ziet het als een uitdaging om aan de nieuwe situatie te wennen. Als hij daarin slaagt, kan ook hij om het wereldkampioenschap strijden. Ook hij behoort tot de besten."

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